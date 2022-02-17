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البرازيل: ارتفاع حصيلة الفيضانات إلى 94 قتيلاً
جهود لإنقاذ ضحايا الفيضانات من تحت الأنقاض في بيتروبوليس (أ ف ب)
18 فبراير 2022 01:44

بيتروبوليس (وكالات) 

قضى 94 شخصاً على الأقلّ في انزلاقات تربة وفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في مدينة بيتروبوليس السياحية قرب ريو دي جانيرو، كما أعلن حاكم الولاية أمس.
وأعادت سلطات ولاية ريو دي جانيروجنوب شرق البرازيل تقييم الوضع، لتعلن عن «94 وفاة مؤكدة»، فيما أعلن رجال الإغاثة إنقاذ 24 شخصاً.
وقال مكتب المدعي العام في ريو: إن 35 شخصاً «سجلوا» في عداد المفقودين، رغم أن رجال الإطفاء وسلطات الإنقاذ الأخرى لم تقدم أي رقم.
وشهدت هذه المنطقة خلال ساعات تساقط 260 ميليمتراً تقريباً من الأمطار، أي أكثر مما كان متوقعاً لكامل شهر فبراير، على ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية «ميتسول».
ونُقل قرابة 300 شخص إلى مراكز إيواء أقيمت غالبيتها في مدارس، بحسب مسؤولين. ووجهت جمعيات خيرية نداءات طلباً لفرش للنوم وبطانيات وسلع غذائية ومياه وملابس وأقنعة واقية.
وانتشرت مشاهد عبر شبكات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام أظهرت مساكن مدمرة بسبب انزلاقات أرضية على سفح التلال وسيارات تجرفها الفيضانات.
واجتاحت المياه كثيراً من المتاجر في وسط بيتروبوليس التاريخي، جارفة السلع والبضائع.
وأشار مراسلون إلى أن أكثر الأماكن تضرراً في بيتروبوليس هي ألتو دا سيرا، وهي تلة نزلت منها عائلات عدة، أمس الأول، باكية وتحمل القليل من الممتلكات التي تمكنت من إنقاذها.
وقال ويندل، البالغ 24 عاماً، وهو أحد سكان المنطقة كان يساعد رجال الإنقاذ منذ اليوم السابق: «كل الناس في الشارع يقولون إنه يشبه مشهد حرب».
وطمرت كميات هائلة من الطين المنازل، التي تناثرت أسقفها المصنوعة من الصفيح على الأرض. ولا تزال كميات كبيرة من المياه تتدفق من التلال.
وجرف التيار بقوة العديد من السيارات. وغمرت المياه المتاجر تماماً.
وقال مسؤولون: إن أكثر من 180 عنصر إطفاء يشاركون في جهود الطوارئ يعاونهم في ذلك 400 جندي. وأعلنت بلدية بيتروبوليس، التي تعدّ 300 ألف نسمة، «حال الطوارئ جراء كارثة طبيعية».
كما أعلنت الحداد 3 أيام على أرواح الضحايا.
وكتب الرئيس جايير بولسونارو، الذي يزور روسيا، على «تويتر» أنه أخذ علمًا بـ«المأساة»، وطلب من الوزراء تقديم «مساعدة فورية للضحايا».

البرازيل
الفيضانات
ريو دي جانيرو
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