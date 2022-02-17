منح شركة فرنسية عقداً لإدارة وتشغيل مرفأ بيروت

بيروت (وكالات)

كشف وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، أمس، أن لبنان منح لشركة «سي إم إيه سي جي إم» الفرنسية عقداً لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت لمدة عشر سنوات.

وكان انفجار هائل في المرفأ عام 2020 أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإلحاق أضرار بأحياء بأكملها، وهو ما فاقم أسوأ أزمة سياسية واقتصادية في لبنان منذ الحرب الأهلية من عام 1975 إلى 1990.

وقال الوزير: إن العقد يشمل 33 مليون دولار ستدفعها «سي إم إيه سي جي إم» لتطوير العمل داخل المرفأ، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بخصوص شروط العقد.

وتملك عائلة سعادة اللبنانية الفرنسية شركة «سي إم إيه سي جي إم» وانضمت المجموعة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جهود الإغاثة في بيروت بعد الانفجار.

إلى ذلك، تعهد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، بالعمل على تسهيل عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتذليل كل العقبات أمامها. ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن عون قوله، خلال أداء رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليمين القانونية بعد صدور مرسوم تعيينهم: «إن التزامه مكافحة الفساد كان من الأولويات التي عمل لتحقيقها منذ بداية عهده، لكن عراقيل عدة وضعت في الطريق من جهات وفرت الحماية للفاسدين، وحالت من دون وضع حد لممارساتهم التي أرهقت الدولة، وأضرت بمصالح الناس».

وأضاف: «إن اللبنانيين انتظروا طويلاً قيام هذه الهيئة وعلقوا عليها الآمال الكبار»، ودعا الأعضاء إلى أن يكونوا «فريق عمل متجانس لا يقدم سوى المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار ويلاحق قضايا الفساد، وفق الصلاحيات المحددة للهيئة في قانون إنشائها».

وتعهد عون بـ«العمل على الإسراع في إصدار المراسيم التنظيمية وتوفير كل الإمكانات المطلوبة لتمكين هذه الهيئة من مباشرة عملها بسرعة»، ودعاهم إلى «ممارسة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم بكل تجرد وشفافية وإخلاص واستقلال».