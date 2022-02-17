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أستراليا تعتزم تصنيف «حماس» منظمة إرهابية
عناصر من الشرطة الأسترالية (أرشيفية)
18 فبراير 2022 01:45

سيدني (أ ف ب) 

أعلنت أستراليا، أمس، اعتزامها تصنيف حركة «حماس» الفلسطينية، بجناحيها العسكري والسياسي، منظمة إرهابية، لتصبح أحدث دولة غربية تقدم على هذه الخطوة.
وكانت كانبيرا أدرجت سابقاً كتائب «القسام» التابعة لـ«حماس» على قائمتها للإرهاب، لكن التصنيف الجديد يشمل المنظمة بأسرها.
وتسيطر حماس حالياً على قطاع غزة. وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز، خلال الإعلان عن تصنيف ثماني منظمات: «آراء حماس والجماعات المتطرفة العنيفة الأخرى التي جرى إدراجها في القائمة مقلقة للغاية، ولا مكان في أستراليا لعقائدها البغيضة».
وسيضع التصنيف قيوداً على تمويل حركة «حماس»، وأي نوع من أنواع الدعم لها، وبعض الأنشطة المتعلقة بالحركة قد تصل عقوبتها إلى السجن 25 عاماً. وأضافت أندروز: «من الضروري ألا تستهدف قوانيننا الأنشطة الإرهابية والإرهابيين فحسب، بل أيضاً المنظمات التي تخطط وتمول وتنفذ هذه الأفعال».
وقد صنفت الولايات المتحدة «حماس» منظمة إرهابية منذ وقت طويل. كما أن قراراً مماثلاً للاتحاد الأوروبي كان موضع نزاع قضائي طويل في المحاكم أدى في النهاية إلى إعادة «حماس» لقائمة الإرهاب.

حماس
حركة حماس
أستراليا
فلسطين
كتائب القسام
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