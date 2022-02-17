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دول أوروبية تهدد روسيا بـ"عواقب وخيمة" إذا غزت أوكرانيا
دبابات روسية تنسحب من الحدود مع أوكرانيا
18 فبراير 2022 00:59

هددت ألمانيا وفرنسا وعدة دول أوروبية أخرى، الخميس، روسيا بعواقب وخيمة حال أقدمت على غزو أوكرانيا.
وفي أعقاب جلسة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في نيويورك الخميس، أصدرت ألمانيا وفرنسا وإستونيا والنرويج وألبانيا ووفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة بيانا مشتركا، جاء فيه "نؤكد أن أي اعتداء عسكري لروسيا على أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة وتكاليف لا مثيل لها".
وأعربت الدول الموقعة على البيان عن قلقها حيال حشد روسيا قوات على الحدود مع أوكرانيا.
وقالت السفيرة الألمانية لدى الأمم المتحدة، انتيه ليندرتزه خلال الجلسة "ليس من الممكن إلا اعتبار هذا تهديدا أو استعدادا لهجوم... نحن نأسف لأن روسيا لم تقدم حتى الآن تفسيرا مُرضيا لهذه الأعمال".
وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة الخميس لبحث تطبيق اتفاقية مينسك التي يوافق اليوم الذكرى السابعة لتوقيعها في عاصمة بيلاروس عام 2015.
ونفت روسيا مرارا أي نية لغزو جارتها السوفياتية السابقة.

المصدر: د ب أ
روسيا
عقوبات
دول أوروبية
أوكرانيا
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