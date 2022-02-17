البرهان: حريصون على إجراء انتخابات نزيهة

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

جدد الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، أمس، تأكيده على حرص الحكومة الانتقالية على الحوار مع كافة المكونات السياسية والمدنية من أجل حل الأزمة الراهنة، وإكمال عملية التحول الديمقراطي، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتسليم السلطة لحكومة منتخبة.

وأكد البرهان، خلال لقائه رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، حرص الحكومة الانتقالية مع كافة المكونات على الوصول لرؤية موحدة تضمن الخروج الآمن من الأزمة الراهنة.

وأوضح رئيس مجلس السيادة السوداني أن البلاغات التي طالت بعض الأشخاص مؤخراً في السودان جرت بواسطة السلطات القانونية، مؤكداً استقلالية السلطات القضائية والعدلية.

من جانبه، أشار فولكر عقب اللقاء إلى أنه بحث مع البرهان مشاورات البعثة الأممية للخروج من الأزمة الراهنة، مؤكداً ضرورة خلق مناخ مناسب للمشاورات بين المكونات السودانية يسمح بإعادة بناء الثقة بين الجميع. وأوضح رئيس البعثة الأممية أن اللقاء تناول أيضاً الوضع في دارفور.

ومن ناحية أخرى، نفت قوى الحرية والتغيير اجتماع أعضاء من مكتبها التنفيذي مع عسكريين في مجلس السيادة، بعد نشر أنباء عن اجتماع بين وفد من قوى الحرية والتغيير، ضم بابكر فيصل الرئيس التنفيذي للتجمع الاتحادي وياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية وطه عثمان القيادي بتجمع المهنيين، مع وفد من مجلس السيادة ضم الفريق أول شمس الدين كباشي والفريق ياسر العطا.

وذكر بيان من قوى الحرية والتغيير أن الأنباء عن اللقاء عارية عن الصحة، وجزء من الحملات المستمرة ضد قوى الحرية والتغيير.

وقال البيان: إن أعضاء المكتب التنفيذي المشار إليهم تجري مطاردتهم ومحاولات اعتقالهم طوال الأيام الماضية، كما جرى اعتقال زملائهم من قبل.

ومن جانبها، أعلنت الحركات المسلحة في دارفور التزامها بقرارات اللجنة الأمنية، وقالت: إنها ستسحب قواتها من المدن، لكن البطء يعود لضيق الوقت. وطالبت لجنة الترتيبات الأمنية المجتمع الدولي بتوفير الدعم لإكمال تنفيذ اتفاق جوبا للسلام.

ودعا سليمان صندل حقار، الرئيس المناوب للجنة العسكرية العليا، في مؤتمر صحفي أمس، كافة الأطراف التي لم توقع اتفاق سلام جوبا للإسراع بالانضمام لركب السلام.

وعلى صعيد آخر، عقد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، والوفد المرافق له جلسة مباحثات مشتركة في جوبا عاصمة جنوب السودان مع نائب رئيس جنوب السودان حسين عبدالباقي أكول وتوت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان وقادة الأجهزة الأمنية بجنوب السودان.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وأكدا ضرورة العمل المشترك والتنسيق على جميع المستويات، وعقد مؤتمر على مستوى الولايات الحدودية لبحث قضايا التعايش السلمي والتنمية، وتفعيل الدبلوماسية الشعبية بما يحقق الأمن والاستقرار، ويسهل حركة المواطنين والسلع التجارية وقطعان الماشية.