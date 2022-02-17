بايدن يتهم روسيا بـ«الخداع» لتبرير غزو أوكرانيا

عواصم (وكالات)

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، أن «كل المؤشرات» على أن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا ما زالت قائمة، بما في ذلك مؤشرات على اعتزامها ممارسة عملية خداع لتبرير خطوتها، بعد تبادل إطلاق النار بين القوات الأوكرانية ومتمردين موالين لموسكو في شرق أوكرانيا.

واتهم الكرملين الرئيس الأميركي جو بايدن بإذكاء التوتر، وبعث خطاباً شديد اللهجة يتهم فيه واشنطن بتجاهل مطالب روسيا الأمنية، وهدد «بإجراءات عسكرية-فنية» لم يحددها. وأثار تبادل إطلاق النار بين أوكرانيا وانفصاليين تدعمهم روسيا داخل أوكرانيا، في وقت مبكر من صباح أمس، المخاوف من اندلاع حرب. وحذر مسؤولون غربيون مراراً من أن موسكو قد تحاول إيجاد ذريعة لتبرير غزوها، وقالوا إنهم يعتقدون أن هذا السيناريو يتكشف الآن.

وقال بايدن للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض: «لدينا سبب لنعتقد أنهم منخرطون في عملية خداع ليتوفر لهم مبرر للغزو.. كل المؤشرات التي لدينا تفيد بأنهم يستعدون لاجتياح أوكرانيا». وأضاف: «إحساسي أن ذلك سيحدث في غضون عدة أيام».

وأمر بايدن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بتغيير خطط السفر الخاصة به في اللحظة الأخيرة كي يتحدث في اجتماع لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا.

وقال بلينكن للمجلس: إن روسيا تخطط لخلق ذريعة لغزو جارتها في غضون أيام.

وأضاف: «قد يكون ذلك في صورة حدث عنيف تختلقه روسيا في أوكرانيا، أو اتهام فظيع توجهه روسيا للحكومة الأوكرانية»، و«يمكن أن تكون الذريعة ما يسمى تفجيراً إرهابياً ملفقاً داخل روسيا أو اكتشافاً مخترعاً لمقبرة جماعية أو هجوماً بطائرة مسيرة على مدنيين أو هجوماً مزيفاً، أو حتى حقيقياً، باستخدام أسلحة كيميائية.. قد تصف روسيا ذلك الحدث بالتطهير العرقي أو الإبادة الجماعية».

من جانبها، تنفي موسكو نية غزو جارتها، وقالت هذا الأسبوع: إنها تسحب بعضاً من قواتها التي يزيد قوامها عن 100 ألف جندي كانت قد حشدتهم قرب الحدود. وتقول واشنطن: إن روسيا لا تسحب القوات لكنها في واقع الأمر ترسل المزيد.

وفي مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن: «نراهم يدفعون بالمزيد من الطائرات القتالية وطائرات الدعم.. نراهم يكثفون استعدادهم في البحر الأسود، والأكثر من ذلك أننا نراهم يقومون بتخزين إمدادات الدم».

وأضاف أوستن: «لقد كنت جندياً حتى وقت ليس ببعيد، وأعرف بشكل مباشر أن هذه الأشياء لا تحدث دون أسباب، ولا أحد يفعل ذلك لو كان يستعد لحزم أمتعته والعودة».

وقدمت أوكرانيا والمتمردون المدعومون من روسيا روايتين تدحض كل منهما الأخرى عن القصف على خط التماس في منطقة دونباس الانفصالية. ولم يتسن التأكد بشكل يقيني من تفاصيل ما جرى عبر مصدر مستقل. لكن التقارير الواردة من كلا الجانبين أشارت إلى شيء أشد خطورة من مجرد حوادث انتهاك وقف النار التي ترد تقارير عنها بشكل معتاد. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: إن موسكو «قلقة للغاية» إزاء التقارير المتعلقة بالتصعيد، ودأبت روسيا على اتهام كييف بالتخطيط لإثارة التصعيد كذريعة للاستيلاء على أراضي المتمردين بالقوة، وهو ما تنفيه أوكرانيا.

ووصفت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس التقارير بأنها «محاولة مكشوفة» من قبل الحكومة الروسية لاختلاق ذرائع للغزو.

من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إن القوات الموالية لروسيا قصفت روضة أطفال فيما وصفه بأنه «استفزاز خطير»، وأظهرت لقطات فيديو نشرتها الشرطة الأوكرانية ثقباً في جدار في غرفة يتناثر فيها الحطام مع لعب الأطفال.

من جانبهم، اتهم الانفصاليون قوات الحكومة بفتح النار على مناطقهم أربع مرات خلال 24 ساعة ماضية. ولم يتسن التحقق من أي من الروايتين.