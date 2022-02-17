الإمارات تدعو إلى الحوار البناء في أزمة أوكرانيا

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات، أمس، ضرورة الحفاظ على الزخم الحالي للجهود الدبلوماسية وتعزيزها فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، لا سيما من خلال اتخاذ جميع الأطراف المعنية الخطوات اللازمة للانخراط في حوار بنّاء، بما يخدم وقف التصعيد، ويحافظ على الأمن والاستقرار الإقليميين. وشددت، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي، على أهمية تنفيذ اتفاقات مينسك بشكل تام وبحسن نية من قبل جميع الأطراف، كما حثت جميع الأطراف المعنية على تجنب اتخاذ خطوات قد تزيد من صعوبة تنفيذ هذه الاتفاقات.

وقالت، في البيان الذي أدلى به وفد الدولة لدى الأمم المتحدة: «منذ اجتماعنا الأخير في الواحد والثلاثين من يناير، شهدنا بذل مزيد من الجهود الدبلوماسية على مختلف المستويات، بما فيها على أعلى المستويات، لخفض التوترات القائمة في أوروبا الشرقية»، مضيفاً: «كما نرحب بمحادثات هيئة نورماندي، ونأمل أن تستمر».

وذكرت أن هذه المناقشات المُنَظَّمة، ولا سيما تلك التي تجمع بين روسيا وأوكرانيا وباقي الأطراف المعنية، مهمة لتعزيز الحوار، وتخفيف حدة التوترات، ومن شأنها أن تساهم في إيجاد حل سلمي مستدام يعالج كافة الشواغل الأمنية لجميع الأطراف.

وشددت الإمارات على ضرورة الحفاظ على الزخم الحالي للجهود الدبلوماسية وتعزيزها، لا سيما من خلال اتخاذ جميع الأطراف المعنية الخطوات اللازمة للانخراط في حوار بنّاء، بما يخدم وقف التصعيد، ويحافظ على الأمن والاستقرار الإقليميين. وقالت: «نرى هنا أهمية تنفيذ اتفاقات مينسك بشكل تام وبحسن نية من قبل جميع الأطراف، ونشير كذلك لقرار مجلس الأمن 2202».

وتابعت: «في هذا السياق، نحث جميع الأطراف المعنية على تجنب اتخاذ خطوات قد تزيد من صعوبة تنفيذ هذه الاتفاقات».

وأشارت إلى الدور المهم «لبعثة الرصد الخاصة إلى أوكرانيا التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا»، حيث يعتبر وجودها داعماً لجهود الحوار وبناء الثقة بين الأطراف، كما يسهم في تخفيف حدة التوترات.

وفي الوقت ذاته، أكدت على إيلاء أهمية للوضع الحرج للمدنيين في شرق أوكرانيا، حيث أفادت تقارير الأمم المتحدة بأنه يوجد 3.4 مليون شخص بحاجة لتلقي المساعدات الإنسانية، منهم 55 في بالمئة من النساء، و16 في المئة من الأطفال. ونوّهت بوجود تحديات تتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية لبعض المحتاجين، لاسيما في المناطق القريبة من خط النزاع في شرق أوكرانيا. وقالت: «نشدد على أهمية عدم التصعيد في التوترات القائمة لما قد تلحقه من أضرار خطيرة على المدنيين، ونهيب في هذا الشأن بجميع الأطراف على أهمية عدم التعرض للمساعدات الإنسانية والمدنيين في مناطق النزاع، بما يتماشى مع التزاماتهم بموجب القانون الدولي».

وكررت التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص مبادئ السلامة الإقليمية والسيادة وحسن الجوار، باعتبارها مرجعاً أساسياً لحل الأزمة القائمة وتهدئة التوترات في المنطقة.

وأكدت الدولة، في ختام البيان، «على أهمية اللجوء للحوار البنّاء ومواصلة العمل لإيجاد حلول سلمية تتسق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة». وأدلى كل من روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، وميكو كينونين، الممثل الخاص للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أوكرانيا وفي مجموعة الاتصال الثلاثية، ويسار خالد شفيك، رئيس بعثة الرصد الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إحاطات شاملة أمام المجلس.

من جانبها، دعت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو في مستهل اجتماع مجلس الأمن، جميع الأطراف المعنيين بالأزمة الأوكرانية إلى «إظهار أكبر قدر من ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة».

وقالت: «ندعو أيضاً جميع الأطراف المعنيين إلى الامتناع عن أي إجراء أحادي الجانب يمكن أن يتنافى مع مضمون وروح اتفاقات مينسك، أو يحول دون تنفيذها أو يؤدي إلى توترات جديدة»، داعية للجوء إلى الدبلوماسية لتسوية الخلافات.

واجتماع مجلس الأمن حول اتفاقات مينسك التي تهدف إلى إرساء الهدوء في شرق أوكرانيا الانفصالي مقرر منذ وقت طويل، لكنه اتخذ منحى دراماتيكياً مع تصاعد التوتر. وشارك وزراء أميركي وبريطاني وروسي في الاجتماع.

وشددت ديكارلو على أن «لا بديل من الدبلوماسية»، معتبرة أن «الوضع الراهن بالغ الخطورة».

وأضافت المسؤولة الأممية: «ينبغي احترام سيادة واستقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها ضمن الحدود المعترف بها دولياً، انسجاما مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة».