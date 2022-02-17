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البركاني: الشعب اليمني لم يعد يحتمل مزيداً من المعاناة
البركاني: الشعب اليمني لم يعد يحتمل مزيداً من المعاناة
18 فبراير 2022 01:44

نيويورك (وكالات)

أكد رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني أن الشعب اليمني لم يعد يحتمل مزيدًا من المعاناة في ظل الصمت الدولي الذي شجع ميليشيات الحوثي الإرهابية على تصعيد ممارساتها وإجرامها. مطالبًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إيقاف الصلف الحوثي الذي تمارسه هذه العصابة وإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة القائمة على الممارسة الديمقراطية واحترام الدستور والقانون. وقال في تصريحات  بعد لقائه رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شهيد في نيويورك «إن السلام خيارنا كيمنيين وهناك التزام أكيد لدى الشرعية وفقًا للمرجعيات الثلاث، غير أن ميليشيات الحوثي ترفض السلام وان من شعاره الموت لن يكون خياره السلام .. لذلك فقد قوضت كل المبادرات».
من جهته، أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة  العمل على تقديم الدعم الكامل وبذل الجهود للعمل مع المجتمع الدولي للوصول إلى إحلال السلام. 
كما أكد أن الحوار فقط هو الطريق الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى سلام دائم وعادل وبأن الجهود ستتواصل من أجل إحلال السلام والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن.

مجلس النواب اليمني
اليمن
الأمم المتحدة
ميليشيات الحوثي
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