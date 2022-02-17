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اليمن.. 3419 جريمة حوثية في إب
أرشيفية
18 فبراير 2022 01:44

عدن (وكالات)

رصدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، ارتكاب ميليشيات الحوثي الإرهابية أكثر من 3419 جريمة وانتهاك بحق المدنيين في محافظة إب خلال الفترة 1يناير 2020 وحتى 31 ديسمبر 2021. وذكر تقرير للشبكة أن الجرائم أسفرت عن مقتل 213 مدنياً، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن وإصابة 189 بينهم 9 أطفال و8 نساء و8 مسنين، فضلاً عن الاعتداء بالضرب على 121 آخرين بينهم 26 طفلاً و21 امرأة و18مسناً.
وسجل التقرير 13 جريمة اغتيال، و9 جرائم إعدام وتصفية لقيادات سياسية ووجاهات اجتماعية، و9 جرائم قتل تحت التعذيب لمختطفين. مشيراً إلى أن الميليشيات اختطفت خلال نفس الفترة 482 شخصاً بينهم أطفال ونساء. ووثق التقرير 65 حالة تعذيب لمختطفين في سجون ميليشيات الحوثي، و532 حالة تضرر لحقت بالممتلكات العامة والخاصة جراء المداهمة الحوثية، بينها 492 منشأة سكنية تعرضت للاقتحام والتفتيش والعبث بالمحتويات وترويع ساكنيها بمن فيهم النساء والأطفال، بالإضافة إلى تفجير 12 منزلاً. لافتاً إلى قيام الميليشيات بنهب 65 مزرعة.

اليمن
الشبكة اليمنية للحقوق والحريات
ميليشيات الحوثي
محافظة إب
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