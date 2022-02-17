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الكرملين يرد على تصريحات لبايدن
دبابات روسية منسحبة من الحدود مع أوكرانيا
17 فبراير 2022 22:01

رد الكرملين، اليوم الخميس، على تصريحات للرئيس الأميركي جو بايدن حول اجتياح روسي محتمل لأوكرانيا.
ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن اديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية اتهم بايدن بإذكاء التوتر.
كان الرئيس الأميركي حذر، في وقت سابق اليوم الخميس، من أنّ خطر اجتياح روسي لأوكرانيا خلال الأيام القليلة المقبلة "عالٍ جداً".
وقال بايدن، أمام الصحفيين وهو يستعد لمغادرة لبيت الأبيض، إنّ هجوماً روسياً على أوكرانيا يمكن أن يقع "في الأيام المقبلة".
وأضاف "كلّ المؤشرات التي لدينا (تدلّ على) أنّهم مستعدون لدخول أوكرانيا، لمهاجمة أوكرانيا".
وسبق أن حذر بايدن مراراً من خطر اجتياح روسي للجمهورية السوفياتية السابقة.
وكثفت واشنطن، اليوم الخميس، من التحذيرات بهذا الشأن، مؤكّدة أن روسيا لا تسحب قواتها من الحدود الأوكرانية كما وعدت، بل تستمر على العكس بتعزيز انتشارها على الحدود مع جارتها.
خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي الدولي التابع للأمم المتحدة في نيويورك حول الأزمة الأوكرانية، حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أن القوات الروسية تستعد لشن هجوم على أوكرانيا في "الأيام المقبلة".
كما قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توامس-غرينفيلد، في وقت سابق اليوم، إن "روسيا تتجه إلى غزو وشيك" لأوكرانيا رغم إعلانها عن انسحابات عسكرية.
من جهته، حذر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن من أن روسيا قد تكون تسعى لاختلاق ذريعة للقيام بغزو بعد تقارير "مقلقة" عن عمليات قصف عند الخطوط الأمامية لأوكرانيا مع الانفصاليين المدعومين من موسكو.

المصدر: وكالات
الكرملين
جو بايدن
أوكرانيا
غزو
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