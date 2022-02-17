الأمم المتحدة تدعو أطراف أزمة أوكرانيا إلى "ضبط النفس"
اجتماع مجلس الأمن حول الأزمة الأوكرانية
17 فبراير 2022 20:21
دعت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، في مستهل اجتماع لمجلس الأمن، اليوم الخميس، جميع الأطراف المعنية بالأزمة الأوكرانية إلى "إظهار أكبر قدر من ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة". وقالت "ندعو أيضاً جميع الأطراف المعنية إلى الامتناع عن أي إجراء أحادي الجانب يمكن أن يتنافى مع مضمون وروح اتفاقات مينسك، أو يحول دون تنفيذها أو يؤدي إلى توترات جديدة"، داعية للجوء إلى الدبلوماسية لتسوية الخلافات. واجتماع مجلس الأمن حول اتفاقات مينسك التي تهدف إلى إرساء الهدوء في شرق أوكرانيا الانفصالي مقرر منذ وقت طويل. ويشارك وزراء أميركي وبريطاني وروسي في الاجتماع. وشددت ديكارلو على أن "لا بديل عن الدبلوماسية"، معتبرة أن "الوضع الراهن بالغ الخطورة". وأضافت المسؤولة الأممية "ينبغي احترام سيادة واستقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها ضمن الحدود المعترف بها دولياً، انسجاماً مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة". بدوره، دعا ميكو كينونن المسؤول الكبير في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى "الحذر" في مداخلة عبر الفيديو مع مجلس الأمن. وتلتئم الجمعية العامة للمنظمة الدولية في 23 فبراير الجاري لمناقشة ملف أوكرانيا. وأفاد دبلوماسيون أن وزراء عديدين سيشاركون في هذا الاجتماع.