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أوكرانيا تتحدث عن إطلاق قذائف من دبابة
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في مؤتمر صحفي مع نظيرته البريطانية ليز تراس
17 فبراير 2022 20:12

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الخميس، إنه تم رصد إطلاق قذائف من دبابة تابعة لمسلحين في شرق البلاد.
وأضاف كوليبا، في مؤتمر صحفي مشترك في كييف عقب اجتماعه مع نظيرته البريطانية ليز تراس "هذه القذائف جاءت من الأراضي المحتلة مؤقتاً في أوكرانيا".
كان وزير الخارجية الأوكراني قال، في وقت سابق اليوم الخميس، إن هناك انتهاكاً لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بموجب اتفاقات مينسك وذلك بعدما اتهمت كييف في وقت سابق المسلحين بقصف قرية.
وتبادل المسلحون والقوات الأوكرانية الاتهامات بإطلاق النار عبر خط الهدنة، مما أثار القلق في وقت حذرت فيه دول غربية من احتمال غزو روسي في أي يوم.
وكتب كوليبا على تويتر قائلاً "تضررت البنية التحتية المدنية. ندعو جميع الشركاء إلى الإدانة السريعة لهذا الانتهاك الخطير لاتفاقات مينسك من قبل روسيا وسط وضع أمني متوتر بالفعل".
 من جانبها، قالت الرئاسة الروسية اليوم الخميس إنها قلقة بشدة بشأن تصاعد العنف في شرق أوكرانيا، وعبرت عن أملها في أن يستخدم الغرب تأثيره على كييف لمنع المزيد من التصعيد.

 

المصدر: وكالات
أوكرانيا
قذائف
دبابات
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