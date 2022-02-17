بايدن يدلي بتصريحات بشأن اجتياح روسي لأوكرانيا

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، من أن خطر اجتياح روسي لأوكرانيا «عال جدا». وقال أمام الصحفيين، قبل مغادرته البيت الأبيض لزيارة قصيرة لولاية أوهايو (شمال)، إن هجوما روسيا يمكن أن يقع «في الأيام المقبلة»، لافتا إلى أن «لا نية» لديه للاتصال بنظيره الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف «كل المؤشرات التي لدينا (تدل على) أنهم مستعدون لدخول أوكرانيا، لمهاجمة أوكرانيا». وسبق أن حذر بايدن مرارا من خطر اجتياح، لكنه كان يعلن في الوقت نفسه أن قرارا لم يتخذ بعد في هذا الشأن. وكثفت واشنطن من التحذيرات بهذا الشأن منذ بضع ساعات مؤكدة أن روسيا لا تسحب قواتها من الحدود الأوكرانية كما وعدت، بل تستمر على العكس بتعزيز انتشارها. في وقت سابق اليوم، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توامس-غرينفيلد إن «روسيا تتجه إلى غزو وشيك» لأوكرانيا رغم إعلانها عن انسحابات عسكرية. وقالت الدبلوماسية إنها طلبت من وزير الخارجية أنتوني بلينكن المشاركة في اجتماع حول أوكرانيا يعقده مجلس الأمن الدولي. من جهته، حذر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن من أن روسيا قد تكون تسعى لاختلاق ذريعة للقيام بغزو بعد تقارير «مقلقة» عن عمليات قصف عند الخطوط الأمامية لأوكرانيا مع الانفصاليين المدعومين من موسكو. وقال أوستن، للصحفيين عقب اجتماع مع وزراء الدفاع في حلف شمال الأطلسي «قلنا، منذ بعض الوقت، إن الروس قد يقومون بأمر مماثل من أجل تبرير نزاع عسكري. لذا، سنراقب الأمر عن كثب».