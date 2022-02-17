البيت الأبيض يرد على "الضربة الدبلوماسية" الروسية

قالت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الخميس، إن طرد موسكو لنائب السفير الأميركي لدى روسيا "لا مبرر له"، وحذرت من تصاعد احتمال حدوث غزو روسي لأوكرانيا.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، تقارير لوكالة الإعلام الروسية تفيد بأن روسيا طردت نائب السفير الأميركي بارتل جورمان من البلاد.
وقالت جان بيير للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقها إلى ولاية أوهايو إن "تصرفات روسيا ضد نائب رئيس البعثة الدبلوماسية، والذي كان عضوا رئيسيا في فريق قيادة السفارة... ليس لها ما يبررها".
وأضافت "من المهم الآن وأكثر من أي وقت مضى أن يكون لبلدينا موظفون دبلوماسيون في موقع يمكنهم من تسهيل الاتصال بين الحكومتين".
وتابعت قائلة إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيشير في تصريحاته في الأمم المتحدة في وقت لاحق من اليوم الخميس إلى "التزام الولايات المتحدة القوي بمسار الدبلوماسية".
وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الأميركية، أن روسيا "طردت" المسؤول الثاني في سفارة الولايات المتحدة في موسكو بارت غورمان منددة "بتصعيد" على خلفية الأزمة المتعلقة بأوكرانيا.
وقال ناطق باسم الخارجية الأميركية "ندعو روسيا إلى وقف عمليات طرد دبلوماسيين أميركيين، بدون أساس" و"ندرس ردنا".
يأتي هذا الإعلان فيما سلمت موسكو للتو السفير الأميركي جون سوليفان ردها الخطي على اقتراحات واشنطن بشأن الأمن في أوروبا وفيما اتهمت الحكومة الأميركية روسيا بالاتجاه نحو "اجتياح وشيك" لأوكرانيا.
كما يأتي فيما حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن خطر اجتياح روسي لأوكرانيا "عال جدا".
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية إن هذا الطرد "مجاني، ونعتبر أنه يشكل تصعيدا" مضيفا أن بارت غورمان كان لديه "تأشيرة سارية، وفترة عمله لم تنته بعد".
وأضاف "الآن وأكثر من أي وقت مضى، من المهم أن يكون لبلادنا الطاقم الدبلوماسي اللازم في المكان لتسهيل التواصل بين حكوماتنا".
وقال "نلاحظ أن إجراءات روسيا نقلت بعثة الولايات المتحدة في روسيا الى مستويات من الموظفين أقل مما هي بالنسبة للبعثة الروسية في الولايات المتحدة" فيما تقوم القوتان المتنافستان منذ فترة طويلة بأعمال طرد وطرد مضاد لدبلوماسيين على خلفية تدهور مستمر في علاقاتهما.