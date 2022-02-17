روسيا تكشف جانبا من ردها على الضمانات الأميركية

كشفت روسيا، اليوم الخميس، جانبا من ردها على الضمانات الأميركية المتعلقة بمطالب أمنية كانت روسيا قد طالبت بها. وتوعدت روسيا بالتحرك، ولو عسكريا، في حال رفضت الولايات المتحدة مطالبها الأمنية الرئيسة. وكتبت وزارة الخارجية الروسية، في ردها على اقتراحات أميركية في شأن محادثات حول الأمن الأوروبي "في غياب استعداد لدى الجانب الأميركي للتفاهم على ضمانات قانونية راسخة لأمننا (...) ستكون روسيا مضطرة إلى التحرك، وخصوصا عبر تنفيذ إجراءات ذات طابع عسكري وتقني". وكررت موسكو أنها تريد انسحابا للقوات الأميركية من وسط أوروبا وشرقها ودول البلطيق. كما جددت روسيا التأكيد على أنها لا تخطط لاجتياح أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية في ردها أيضا "لا يحصل أي اجتياح روسي كالذي يعلنه منذ الخريف الماضي مسؤولون أميركيون وحلفاؤهم، ولا يخطَط له". وتلقت الولايات المتحدة، في وقت سابق اليوم الخميس، رد روسيا الخطي على مقترحات التفاوض بشأن الأمن في أوروبا بغية نزع فتيل الأزمة الأوكرانية. وقال مسؤول أميركي كبير إن الرد سلم إلى سفير الولايات المتحدة في روسيا جون سوليفان في موسكو. كانت واشنطن رفعت مقترحاتها الخطية في 26 يناير الماضي لكنها رفضت المطالب الروسية الرئيسة ومن بينها ضمانة رسمية بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). وتنشر روسيا أكثر من مئة ألف جندي عند حدودها مع أوكرانيا ما يثير مخاوف لدى الدول الغربية من عملية عسكرية وشيكة ضد كييف.