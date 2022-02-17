19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
واشنطن تلقت رد روسيا على مقترحاتها الأمنية
السفير الأميركي في موسكو جون سوليفان يغادر مبنى وزارة الخارجية الروسية
17 فبراير 2022 18:07

تلقت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، رد روسيا الخطي على مقترحات التفاوض بشأن الأمن في أوروبا بغية نزع فتيل الأزمة الأوكرانية.
وقال مسؤول أميركي كبير أن الرد سلم إلى سفير الولايات المتحدة في روسيا جون سوليفان في موسكو. 
ولم يذكر المسؤول المزيد من التفاصيل.
وأفادت وكالة "تاس" للأنباء أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال، في وقت سابق، إن رد موسكو حول مسألة الضمانات الأمنية سيأتي اليوم الخميس.
أضافت "تاس" أن سوليفان زار مبنى وزارة الخارجية وغادر بعد وقت قصير دون الإدلاء بتصريحات صحفية.
وقال لافروف إن موسكو ستنشر الرسالة بعد ساعات قلائل من تسليمها للولايات المتحدة. وتطالب روسيا بعدم السماح بانضمام أوكرانيا إلى حلف الأطلسي، وهو أمر ترفض واشنطن وبروكسل حتى الآن تقديم وعود بشأنه.
وأكدت سفيرة أوكرانيا لدى واشنطن مجددا اليوم الخميس أن بلادها ترغب في العضوية.
وقالت السفيرة أوكسانا ماركاروفا، في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية الأميركية إن "عضوية الأطلسي هدفنا، ونحن نعمل ليل نهار لتحقيقه".
كانت واشنطن رفعت مقترحاتها الخطية إلى روسيا في 26 يناير الماضي لكنها رفضت المطالب الروسية الرئيسية ومن بينها ضمانة رسمية بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

المصدر: آ ف ب
روسيا
ضمانات أمنية
أوكرانيا
حلف الناتو
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©