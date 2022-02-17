واشنطن تلقت رد روسيا على مقترحاتها الأمنية

تلقت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، رد روسيا الخطي على مقترحات التفاوض بشأن الأمن في أوروبا بغية نزع فتيل الأزمة الأوكرانية.

وقال مسؤول أميركي كبير أن الرد سلم إلى سفير الولايات المتحدة في روسيا جون سوليفان في موسكو.

ولم يذكر المسؤول المزيد من التفاصيل.

وأفادت وكالة "تاس" للأنباء أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال، في وقت سابق، إن رد موسكو حول مسألة الضمانات الأمنية سيأتي اليوم الخميس.

أضافت "تاس" أن سوليفان زار مبنى وزارة الخارجية وغادر بعد وقت قصير دون الإدلاء بتصريحات صحفية.

وقال لافروف إن موسكو ستنشر الرسالة بعد ساعات قلائل من تسليمها للولايات المتحدة. وتطالب روسيا بعدم السماح بانضمام أوكرانيا إلى حلف الأطلسي، وهو أمر ترفض واشنطن وبروكسل حتى الآن تقديم وعود بشأنه.

وأكدت سفيرة أوكرانيا لدى واشنطن مجددا اليوم الخميس أن بلادها ترغب في العضوية.

وقالت السفيرة أوكسانا ماركاروفا، في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية الأميركية إن "عضوية الأطلسي هدفنا، ونحن نعمل ليل نهار لتحقيقه".

كانت واشنطن رفعت مقترحاتها الخطية إلى روسيا في 26 يناير الماضي لكنها رفضت المطالب الروسية الرئيسية ومن بينها ضمانة رسمية بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

المصدر: آ ف ب