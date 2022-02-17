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3 آلاف جندي فرنسي يبقون في الساحل بعد الانسحاب من مالي
أحد عناصر القوات الفرنسية في مالي
17 فبراير 2022 17:52

أعلنت هيئة أركان الجيوش الفرنسية، اليوم الخميس، أن نحو 2500 إلى ثلاثة آلاف جندي فرنسي سيبقون منتشرين في منطقة الساحل بعد انسحابهم من مالي خلال نحو ستة أشهر.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الكولونيل باسكال إياني في مؤتمر صحافي في باريس إن 4600 جندي فرنسي ينتشرون في قطاع الصحراء والساحل حاليا بينهم 2400 في مالي.

وأضاف "في نهاية (الانسحاب) سيبلغ عددهم بين 2500 وثلاثة آلاف عنصر".

وتحت ضغط "العقبات" التي تضعها المجموعة العسكرية الحاكمة في باماكو، أعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون الخميس رسميا انسحابها من مالي، مؤكدة أنها تبقى ملتزمة لدى دول منطقة الساحل وخليج غينيا.

وأكد الكولونيل إياني أنه "خلال إعادة التموضع برمجة هذه التي ستستغرق نحو ستة أشهر، سنواصل تحركنا ضد الجماعات الإرهابية المسلحة".

وأضاف "نريد أن نكون قادرين على العمل بطريقة هادئة ومنسقة" مع القوات المسلحة المالية موضحاً ان رئيس الأركان الفرنسي الجنرال تييري بوركار سيتحدث مع نظيره المالي "في الساعات المقبلة".

لفرنسا وجود عسكري منذ العام 2013 في مالي التي تشهد اعمال عنف تنفذها جماعات جهادية تنشط أيضا في دول أخرى بمنطقة الساحل. تدخلت باريس لوقف تقدم مجموعات تهدد باماكو ثم شكلت عملية اقليمية واسعة تحت اسم "برخان" ونشرت آلاف الجنود لمحاربة الفرعين المحليين لتنظيم "داعش" الإرهابي والقاعدة.

وأكد المتحدث باسم الجيوش الفرنسية أن "عملية برخان ستستمر" مضيفا "لكن نحن لا نكرر الانتشار في دولة أخرى في غرب إفريقيا (...). وستستند إعادة التموضع هذه على مقاربة تكتيكية واستراتيجية جديدة".

المصدر: وكالات
مالي
فرنسا
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