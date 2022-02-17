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«بيونتيك»: «كورونا» باق لوقت طويل
أوغور شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة بيونتك
17 فبراير 2022 17:36

رأى أوغور شاهين رئيس مختبرات بايونتيك التي صنعت أول لقاح ضد كوفيد-19 يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي المرسال، أن العالم مستعد "بشكل متزايد" لمواجهة المتحورات الجديدة للفيروس، محذرا في الوقت نفسه بأنه سيتحتم التعايش مع الوباء لسنوات.

وقال شاهين "ستصل متحورات أخرى" لأن "الفيروس سيواصل التحور وثمة متحورات أخرى تنتشر منذ الآن في العالم".

وأضاف "نتعلم كل يوم المزيد ونصبح مستعدين بشكل متزايد"، مؤكداً "علينا أن نتقبل بأننا سنتعايش مع الفيروس في السنوات العشر المقبلة".

وطورت بايونتيك مع مجموعة فايزر الأميركية العملاقة أحد اللقاحين بالحمض النووي الريبي المرسال المعتمدين حاليا في العالم، وتعمل المختبرات الألمانية على إعداد نسخة جديدة يتم تكييفها لمكافحة المتحورة أوميكرون.

وبعد موجات الإصابة الأولى، تسببت المتحورتان دلتا ثم أوميكرون بطفرات وبائية جديدة في عدد من البلدان.

وقال شاهين، وهو من مؤسسي بايونتيك، "نصل إلى مرحلة بات المجتمع فيها يفهم بشكل متزايد كيف يواجه" الفيروس.

وأشار إلى أن نتائج التجربة السريرية الجارية للقاح المعدل لمواجهة أوميكرون ستكون متوافرة "فعليا" في مارس.

ورفعت عدة بلدان أوروبية منها بريطانيا وفرنسا بعض القيود المرتبطة بكوفيد-19، وسط استمرار الأزمة الصحية.

وأعلنت هولندا الثلاثاء والنمسا وسويسرا الأربعاء جدولا زمنيا لعودة الأوضاع إلى طبيعتها بشكل تدريجي.

ورفعت النروج والدنمارك في الأسابيع الأخيرة معظم التدابير التي كانت مفروضة.

المصدر: وكالات
فيروس كورونا
متحورة أوميكرون
كورونا
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