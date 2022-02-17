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أمين عام «الناتو » يتوتر ويبدي قلقه من ذريعة روسية لغزو أوكرانيا
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ
17 فبراير 2022 16:58

في مؤتمر صحفي، أبدى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، قلقه، من أن تستخدم روسيا ذريعة ما لغزو أوكرانيا، وذلك بعد هجمات الخميس.

وتبادل المتمردون المدعومون من روسيا والقوات الأوكرانية، الخميس، الاتهامات بإطلاق النار عبر خط الهدنة، مما أثار القلق في وقت حذرت فيه دول غربية من احتمال غزو روسي في أي يوم.

وبدا الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، متوترا خلال المؤتمر الصحفي، وخاصة عند الرد على أسئلة الصحفيين، وانفعل عند الإجابة وقام بحركات بيديه، في انعكاس للقلق العام لدول حلف الناتو.

وقال الأمين العام لحلف الناتو، إن الوضع مقلق، بعد تعرض قرية ستانيتسيا لوهانسكا الأوكرانية للقصف بالأسلحة الثقيلة من شرقي البلاد في دونباس.

وأضاف للصحفيين بعد اجتماع استمر يومين لوزراء دفاع الحلف في بروكسل: "نشعر بالقلق من أن روسيا تحاول اختلاق ذريعة لشن هجوم مسلحعلى أوكرانيا، ولا يوجد حتى الآن وضوح أو يقين بشأن النوايا الروسية".

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
حلف شمال الأطلسي
الناتو
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