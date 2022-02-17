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مسؤول بريطاني يحذر: التوترات مع «روسيا تستمر لجيل»
قوات روسية في شبه جزيرة القرم
17 فبراير 2022 16:07

حذر مسؤول دفاعي بريطاني من أن الغرب يمكن أن يواجه عقودا من التوترات مع روسيا، وسط استمرار الاتهامات بمواصلة حشد القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا عن نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي القول إن فترة «المواجهة الحادة» بين روسيا والغرب «يمكن أن تستمر لجيل أو أكثر». واتهمت الولايات المتحدة روسيا بإضافة ما يصل إلى 7 آلاف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية، وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو): «لم نشهد أي علامة على الانسحاب»، على الرغم من إعلان موسكو أن بعض قواتها سوف تعود إلى قواعدها. ونفت روسيا أن لديها أي خطط لغزو أوكرانيا ونشرت لقطات قالت إنها تظهر انسحاب القوات والمعدات من مواقع بالقرب من أوكرانيا بعد انتهاء التدريبات العسكرية. لكن مسؤولا بارزا في البيت الأبيض قال إنه تم نشر 7 آلاف جندي إضافي وإن هناك زيادة ملحوظة في البيانات الكاذبة من الجانب الروسي، بما في ذلك تقارير عن قبور من دون شواهد لمدنيين تردد أنهم قتلوا على أيدي القوات المسلحة الأوكرانية. وتوجهت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، التي حذرت من أن روسيا يحتمل أن ترفع «علَم كاذب» لتبرير هجوم، إلى أوروبا الشرقية اليوم الخميس في زيارة سوف تشمل إلقاء خطاب في كييف. وقال هيبي لإذاعة«إل بي سي» إنه سواء قرر بوتين شن غزو أم لا: «أعتقد أننا يجب أن نكون واضحين أننا على شفا فترة جديدة من المواجهة الحادة مع روسيا والتي يمكن أن تستمر لجيل أو أكثر».

المصدر: وكالات
روسيا
جزيرة القرم
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