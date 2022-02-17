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عربي ودولي
روسيا تصف الوضع في دونباس بالخطر وكييف ترد
مقاتل موالي لروسيا في شرق أوكرانيا (أرشيفية)
17 فبراير 2022 15:54
حذرت روسيا من أن الوضع في دونباس يتفاقم، بعد أن اتهم متمردون في شرق أوكرانيا موالون لموسكو بقصف كييف عدداً من مناطقهم.
وقال الكرملين اليوم الخميس إنه قلق بشدة بشأن تصاعد العنف في شرق أوكرانيا، وعبر عن أمله في أن يستخدم الغرب تأثيره على كييف لمنع المزيد من التصعيد.
ونفى دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين صحة تقارير أشارت إلى غزو روسي محتمل لأوكرانيا، لكنه قال إن بلاده تراقب الوضع عن كثب في منطقة دونباس الخاضعة لسيطرة المتمردين في الدولة السوفيتية السابقة.
وذكر خلال إفادة صحفية أنه على الرغم من أن روسيا بدأت سحب بعض قواتها التي استكملت التدريبات في مناطق متاخمة لأوكرانيا، فإن العملية ستستغرق بعض الوقت.
في المقابل، أعلنت الخارجية الأوكرانية أن قرية في البلاد تعرضت لقصف بأسلحة ثقيلة من إقليم دونباس.
وشدد وزير الخرجية دميترو كوليبا، على أن هذا القصف «انتهاك خطير» لاتفاقيات مينسك من قبل روسيا، داعية جميع شركائها الدوليين لإدانته.
بدوره، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه أبلغ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في اتصال هاتفي عن القصف الذي وصفه بأنه «استفزازي» لقرية ستانتسيا لوغانسكا في شرق البلاد.
وأضاف عبر حسابه على تويتر أنه أطلع ميشيل على الوضع الأمني، وشكره على مبادرة مؤتمر المانحين لدعم بلاده.
المصدر: وكالات
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