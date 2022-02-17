بلغاريا تحظر "جوازات السفر الذهبية"

صوت البرلمان في بلغاريا لصالح حظر برنامج "جوازات السفر الذهبية"، الذي يمنح الجنسية لمن يستثمرون في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

وبعد انتقادات متكررة من المفوضية الأوروبية، التي أبقت البلاد خارج منطقة شنجن، صوت النواب اليوم الخميس بالموافقة على حظر برنامج منح الجنسية للأجانب الذين يستثمرون قدراً ضئيلاً من الأموال مثل مليون ليف (581300 دولار).

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزيرة العدل ناديجدا يوردانوفا القول للنواب إن "الأمر يتعلق بغلق الباب أمام الأشخاص الذين ليس لديهم علاقة مستمرة مع بلغاريا، والأشخاص الذين لا يقيمون بشكل دائم في البلاد، حتى لا يصبحوا بسرعة مواطنين بلغاريين، ومن ثم مواطنين في الاتحاد الأوروبي".





