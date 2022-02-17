الانهيارات الأرضية تودي بحياة 78 شخصاً في البرازيل

تسببت الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مقتل 78 شخصا على الأقل في البرازيل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن 78 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر هطول أمطار غزيرة على مدينة بتروبوليس الواقعة في منطقة جبلية بولاية ريو دي جانيرو البرازيلية، بينما تقول فرق الإنقاذ إن هناك المزيد من المفقودين. وأشارت إلى أن السيول غمرت شوارع المدينة، وتعرضت عشرات المنازل للانهيارات الأرضية في مورو دا أوفيسينا، أحد أكثر الأماكن خطورة في الوقت الحالي، وفقا للسلطات التي تتوقع ارتفاع عدد القتلى. ولفتت إلى نقل النازحين إلى المدارس وأماكن إيواء أخرى، في حين اضطر مئات السكان إلى مغادرة منازلهم.