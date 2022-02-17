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واشنطن: فرض عقوبات على موسكو سيكون له "تداعيات عالمية"
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين
17 فبراير 2022 07:20

أقرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن فرض الغرب لعقوبات منسقة ضد روسيا في حال غزوها أوكرانيا سيكون له حتماً "تداعيات عالمية".

وقالت يلين أنه في حال فرض العقوبات "نريد بالطبع أن تتكبد روسيا الكلفة الاكبر"، مضيفة "لكننا نلاحظ انه ستكون هناك بعض التداعيات العالمية جراء هذه العقوبات".

ومع حشد روسيا لقواتها على الحدود مع أوكرانيا، يواصل الرئيس الأميركي جو بايدن العمل مع حلفاء بلاده للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة، لكنه واصل تحذير موسكو من عواقب وخيمة لأي هجوم عسكري تقوم به ضد جارتها أوكرانيا.

وأكدت يلين أن الرئيس "كان واضحا بأننا نعتزم فرض كلفة كبيرة على روسيا إذا غزت أوكرانيا".

ولفتت الى أن وزارة الخزانة تحضر بالتنسيق مع حلفاء أوروبيين مجموعة من العقوبات المالية يمكن أن تستهدف "أفراداً أو شركات" روسية و"بالتأكيد يمكن أن تشمل ضوابط على الصادرات".

ووصفت يلين هذه الإجراءات بأنها "حزمة كبيرة للغاية من العقوبات سيكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد الروسي".

لكنها أقرت بوجود مخاوف بشأن "التأثيرات المحتملة على أسواق الطاقة، بالنظر إلى أهمية دور روسيا كمصدّر للنفط للأسواق العالمية والغاز الطبيعي لأوروبا".

وقالت إن الإدارة الأميركية "تعمل مع حلفائنا الأوروبيين في محاولة لحمايتهم قدر الإمكان من أي تأثيرات مفرطة"، من خلال ضمان "استمرار تدفق النفط والغاز الطبيعي إلى أوروبا".

 

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
روسيا
أوكرانيا
موسكو
الخزانة الأميركية
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