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الكرملين يسخر من الإعلام الغربي لتحديده «موعد الغزو»
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أ ف ب)
17 فبراير 2022 01:20

موسكو (وكالات) 

سخر الكرملين وكبار المسؤولين الروس، أمس، من وسائل الإعلام الغربية التي حددت 16 فبراير، الموافق يوم أمس، موعداً «للغزو» الروسي لأوكرانيا.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على وسائل التواصل الاجتماعي: «أرغب في السؤال إن كان بإمكان مصادر المعلومات المضلّلة الأميركية والبريطانية.. نشر جدول لعمليات الاجتياح المقبلة التي سننفّذها على مدى العام.. أرغب في التخطيط لإجازاتي».
وحذّرت أجهزة استخبارات غربية من أنّ موسكو قد تختار يوم الأربعاء لتصعيد النزاع بين كييف والانفصاليين في شرق أوكرانيا، بعدما حشدت روسيا أكثر من مئة ألف جندي قرب حدودها مع أوكرانيا.
لكنّها لفتت إلى أنّ هذا التاريخ قد يكون محاولة روسية للتضليل. وكانت بعض وسائل الإعلام ذكرت أنّ الهجمات الروسية قد تبدأ في وقت مبكر من صباح أمس.
وفي إيجاز للصحافيين، أمس، قالت زاخاروفا: «نحتفل بيوم آخر من دون عدوان على أوكرانيا، وهو يوم آخر سيقرّبنا من حرب من نوع ما وعدنا بها الجميع».
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «مرّت الليلة كالعادة وخلدنا إلى النوم بسلام.. في الصباح، سنبدأ اليوم بهدوء ومهنية».
وأضاف: «بصراحة، الطريقة التي تتطور من خلال هستيريا الغرب تشير إلى أن الوقت ما زال طويلاً قبل أن تبلغ ذروتها. لن يكون هناك هدوء في أي وقت قريب، علينا أن نصبر».
وذكر وزير الخارجية الروسي، الذي تحدّث إلى نظيره الأميركي أنتوني بلينكن عشية الموعد، أنّ التقارير عن توقيت الهجوم أربكت المسؤولين.
وقال لافروف: «لن أقول إننا نراها مسلية، لكنها بالتأكيد تتركنا في حيرة من أمرنا».
بدوره، رأى السناتور الروسي المقرّب من الكرملين أليكسي بوشكوف أن الضجة التي أحدثها الغرب بشأن موعد 16 فبراير «ستبقى في تاريخ السياسة العالمية». 

الكرملين
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