19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
مسؤول مخابراتي: التهديد الروسي بغزو أوكرانيا يبقى مرتفعاً خلال فبراير
مسؤول مخابراتي: التهديد الروسي بغزو أوكرانيا يبقى مرتفعاً خلال فبراير
17 فبراير 2022 01:19

بروكسل (رويترز) 

حذر مسؤول مخابراتي غربي بارز من أن التدريبات العسكرية الروسية بلغت ذروتها، وأن خطر شن هجوم روسي على أوكرانيا سيظل مرتفعاً حتى نهاية فبراير.
وأوضح المسؤول الكبير، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن أجهزة المخابرات الغربية خلصت إلى أن ذروة خطر اندلاع صراع أو وقوع حادث عسكري غير مقصود هي الفترة الحالية. وتابع قائلاً: «نحن في خضم هذه الفترة الآن.. أتوقع أن تكون الأوضاع محيرة وغامضة بالفعل خلال الأسبوعين المقبلين».
وقالت روسيا: إنها تسحب مزيداً من قواتها المحيطة بأوكرانيا، بعد أن أعلنت انتهاء بعض التدريبات العسكرية أمس الأول. وذكر المسؤول: «نحن في فترة الذروة، لأن التدريبات التي أعلن عنها الروس بلغت مراحل النشاط»، مضيفاً: إن روسيا ستطلق على الأرجح صواريخ باليستية شرقاً من روسيا البيضاء، في إطار تدريباتها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وتابع: «لا توجد مؤشرات موثوقة في هذه المرحلة على أنه سيكون هناك أي نوع من خفض التصعيد عسكرياً».
وأردف قائلاً: إن روسيا يمكنها الآن مهاجمة أوكرانيا «دون سابق إنذار بالضرورة أو حتى بإنذار لا فائدة له».

الجيش الروسي
روسيا
أوكرانيا
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©