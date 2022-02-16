أوكرانيا تحيي «يوم الوحدة» وسط آمال بانتهاء الأزمة

عواصم (وكالات)

أحيت أوكرانيا، أمس، «يوم الوحدة» الذي أعلنه الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في مواجهة مخاوف الغزو الروسي لبلاده، فيما أعطى الانسحاب الجزئي للقوات الروسية من الحدود الأوكرانية أملاً حذراً بالخروج من الأزمة.

وفي مؤشر انفراج جديد غداة الإعلان عن أولى عمليات الانسحاب العسكري من الحدود، أعلن الجيش الروسي، أمس، انتهاء مناورات عسكرية وسحب جزء من قواته من شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو عام 2014. ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد تظهر وحدات عسكرية تعبر جسراً يربط شبه جزيرة القرم بروسيا.

وحذر القادة الأوروبيون والأميركيون الذين كثفوا التحركات الدبلوماسية، من أن عقوبات اقتصادية كبرى جاهزة في حال هاجمت موسكو أوكرانيا. في المقابل تنفي روسيا أن يكون لديها أي نية في شن هجوم.

وأجرت أوكرانيا، أمس، تدريبات عسكرية كبرى ونظّمت فعاليات للتعبير عن الوحدة الوطنية تلبية لدعوة أطلقها رئيسها، في حين قلّل «الناتو» وواشنطن من شأن ما أعلنته روسيا من أنّها سحبت قسماً من قواتها المحتشدة على الحدود الأوكرانية.

وحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مناورات قرب ريفني، غرب البلاد، وقال للعسكريين الحاضرين: «أشكركم على الدفاع عن دولتنا.. حين أنظر إليكم أشعر بالثقة».

وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الروسي عن انتهاء تدريب ورحيل جنود نشروا في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو عام 2014 ونشر فيديو يظهر وحدات عسكرية وعربات محملة بمعدات عسكرية تغادر المنطقة ليلاً.

ويعبّر الغربيون، منذ أسابيع، عن قلقهم من خطر حصول غزو روسي وشيك بعدما حشدت موسكو أكثر من مئة ألف جندي عند الحدود الأوكرانية، وأجرت تدريبات عسكرية عدة، في وضع متفجر تسبّب بأسوأ أزمة بين الغرب وموسكو منذ انتهاء الحرب الباردة.

وإذا كان انسحاب جزء من القوات الروسية يعطي أملاً حذراً بالخروج من الأزمة، فإن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أكد أنّه لم يسجّل «أي وقف للتصعيد على الأرض في هذه المرحلة»، مؤكّداً على العكس أنّ «روسيا تواصل تعزيز وجودها العسكري» قرب أوكرانيا.

من جهته، أكّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، أنّ الولايات المتحدة لم تر أدلة على انسحاب كبير للقوات الروسية من الحدود الأوكرانية. وقال لشبكة «أيه بي سي» الإخبارية: «ما نراه لا يمثّل انسحاباً ذا معنى».

ومنذ الإعلان، أمس الأول، عن بدء سحب القوات الروسية، عبر الغربيون عن مواقف حذرة. وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: إن الأمر سيكون «إذا تأكد، بدون شك» مؤشراً على تهدئة.

من جهتها، قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت: «إن تعزيز القوات الروسية على الحدود الأوكرانية لا يزال يشكل مصدر قلق».

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال: إن الانسحاب «سيكون أمراً إيجابياً»، لكنه تدارك «إننا لم نتحقق حتى الآن» من تنفيذ ذلك، مؤكداً أن هذه القوات التي يقدر عديدها «بأكثر من 150 ألف جندي» لا تزال «في وضع يشكل تهديداً».

وبعدما خفف لهجته، مد بايدن يده إلى نظيره الروسي قائلاً: «يجب أن نعطي كل الفرص للدبلوماسية». ورد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قائلاً: «إنه أمر إيجابي أن يشير الرئيس الأميركي أيضاً إلى استعداده بدء مفاوضات جدية».

واعتبر أن هذه المفاوضات «صعبة جدًا». بالنسبة لروسيا، يجب أن تؤدي المحادثات إلى إعادة بناء هندسة الأمن الأوروبي المنبثق عن الحرب الباردة. وقال: «سيكون ذلك صعباً جداً، يتطلب الأمر الكثير من المرونة من الجانبين والإرادة السياسية».

وتطالب روسيا بإنهاء سياسية التوسع التي ينتهجها حلف شمال الأطلسي، والتزامه عدم نشر أسلحة هجومية على مقربة من الأراضي الروسية، وسحب معدّاته من دول أوروبا الشرقية. ورفضت الدول الغربية هذه المطالب، وطرحت في المقابل مفاوضات حول مسائل أخرى مثل الحدّ من التسلّح، وإجراء زيارات متبادلة لمواقع حساسة، أو محادثات حول المخاوف الروسية بشأن الأمن.

وفي موازاة الانسحاب الجزئي للقوات الروسية، فتحت موسكو جبهة جديدة مع تصويت البرلمان الروسي على وثيقة تطلب من الرئيس بوتين الاعتراف باستقلال الأراضي الانفصالية في أوكرانيا.

وحذّر وزير الخارجية الأميركي، أمس، قائلاً: «سيشكل ذلك انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي».

ودعا الرئيس الصيني شي جينبينج خلال اتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى «البحث عن حل شامل للمسألة الأوكرانية عبر الحوار والتشاور»، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة.

من جهتهم، احتفل الأوكرانيون بـ«يوم الوحدة» الذي أعلنه رئيسهم فولوديمير زيلينسكي، مع رفع الأعلام في شوارع كييف من قبل السلطات وسكان العاصمة.

وفي بعض مدارس العاصمة، جرى تنظيم تدريبات على الإجلاء. وقال مساعد لرئيس البلدية فالنتين موندريفسكي: «يجب ألا يكون هناك ذعر»، مضيفاً: «بصفتنا راشدين، واجبنا أن نحافظ على هدوئنا».

وتوجه الرئيس الأوكراني أيضاً إلى ماريوبول، آخر مدينة كبرى في الشرق تسيطر عليها كييف، وتعتبر بين المناطق المهددة أكثر من غيرها في حال حصول اجتياح، لأنها تقع على بعد عشرين كيلومتراً فقط من خط الجبهة الفاصل مع الانفصاليين الموالين لروسيا.

وفي بادرة رمزية، أعلن عدد من أغنى رجال أوكرانيا عن عودتهم إلى البلاد، تلبية لدعوة من الرئيس الأوكراني، كما توجه الملياردير رينات أحمدوف أيضاً إلى ماريوبول، وأعلن فيها عن أكثر من مليار دولار من الاستثمارات لعام 2022.

وتوجه سفير الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا ماتي ماسيكاس أيضاً إلى ماريوبول.

واستُهدفت أوكرانيا، أمس، بهجوم معلوماتي واسع النطاق طال بشكل خاص الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع و15 مصرفاً، واعتبرت أن موسكو قد تكون وراء الهجوم. وردّ ديمتري بيسكوف، قائلاً: إنّ «روسيا ليس لديها علاقة بأي هجمات معلوماتية من أي نوع كان».