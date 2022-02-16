19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
البرهان: أيدينا ممدودة لكل المكونات السياسية
عبدالفتاح البرهان
17 فبراير 2022 01:19

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

جدد رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أمس، التأكيد أن القوات المسلحة لن تسلم قيادة البلاد إلا لحكومة منتخبة أو بالتوافق الوطني.
وقال البرهان، في كلمة خلال تفقده منطقة «وادي سيدنا» العسكرية بأم درمان: «إن الأيادي ممدودة بيضاء لكل المكونات السياسية بالبلاد من أجل تحقيق الوفاق الوطني والوصول بالبلاد لانتخابات حرة ونزيهة». ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن البرهان قوله: «إنه لا يريد أن يحكم ولا يريد للجيش أن يحكم»، مشيراً إلى أن السودان منذ الاستقلال ظل يدور في حلقة حكم مفرغة بين المدنيين والجيش».
وأشار إلى أن الوثيقة الدستورية يشوبها قصور أساسي، لأنها وقعت بين طرفين هما المجلس العسكري والحرية والتغيير وعزل بقية مكونات الشعب السوداني عن المشاركة، فكان لابد من تصحيح المسار.
وعبر البرهان عن عدم انزعاجه من التظاهرات التي تخرج وتنادي بعودة الجيش للثكنات، مشدداً على أن ذلك لن يحدث ما لم يتم توافق وإيجاد شرعية عبر الانتخابات.
وأضاف: «إن القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى يستحيل أن تفكر يوماً في إشهار وتوجيه سلاحها لقتل أبناء شعبها». ووصل إلى الخرطوم، أمس، المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي السفير ديفيد ساترفيلد، في زيارة تستغرق يومين، في إطار دعم رغبة الشعب السوداني في دفع عجلة التحول الديمقراطي.

مجلس السيادة السوداني
السودان
عبدالفتاح البرهان
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©