السيسي: نتطلع للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب

القاهرة (الاتحاد)

استقبل ملك بلجيكا لويس فيليب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقصر الملكي البلجيكي، كما التقى الرئيس السيسي شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، بمقر المجلس بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة المصرية، بأن ميشيل رحب بالزيارة التاريخية الأولى للرئيس إلى بروكسل ومقر الاتحاد الأوروبي، مثمناً العلاقات المتميزة التي تجمع الاتحاد مع مصر.

كما أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لتعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وفقاً لمقاربة شاملة تعالج الجذور الرئيسة للإرهاب والتطرف.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تم الإعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التي يشهدها التعاون المؤسسي بين الجانبين، سياسياً واقتصادياً وتنموياً وتعزيز الحوار المتبادل في هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بينهما في ضوء المصالح والتحديات المشتركة.

كما تطرق الاجتماع إلى ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الإقليمية المهمة في المحافل الدولية؛ خاصة تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق بشأن ضرورة تعزيز قنوات التشاور بين الجانبين فيما يتعلق بهذا الملف، مع استمرار العمل على دعم مسار التسوية السياسية. وأضاف المتحدث الرسمي أن ميشيل حرص على الإشادة بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً تقدير الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود في التعامل مع ذلك الملف، خاصة مصر تعد نموذجاً ناجحاً في المنطقة في هذا الصدد.

إلى ذلك، أكد الرئيس السيسي على جهود بلاده المستمرة، في محاولة حماية الشواطئ الساحلية المصرية من التآكل، لاسيما على البحر المتوسط،، وذلك حفاظاً على سلامة الأراضي والمنشآت والاستثمارات الموجودة على تلك الشواطئ، في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

وتأتي تلك التصريحات خلال استقبال الرئيس المصري، أمس، لعدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات بلجيكية، وهم شركة «ديمي» لأعمال التكريك، وشركة ميناء أنتويرب، وشركة فلوكسيس، وذلك في بروكسل، قبل انطلاق الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي».