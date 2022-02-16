«الأمة الكويتي» يجدد الثقة في وزير الخارجية

الكويت (وكالات)

جدد مجلس الأمة الكويتي، أمس، الثقة في وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر، بعد رفض 23 نائباً طلب طرح الثقة، مقابل تأييد 21 نائباً الطلب.

وعقد مجلس الأمة جلسة خاصة علنية، أمس، للتصويت على الطلب المقدم من 10 نواب بسحب الثقة من وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر.

وناقش المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ الثامن فبراير الاستجواب المقدم من أحد النواب إلى وزير الخارجية والمكون من أربعة محاور، وانتهى إلى تقديم 10 نواب طلباً لسحب الثقة من الوزير.

ويتطلب سحب الثقة من الوزير أن يصوت ضده أغلبية الأعضاء، الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، إذ لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة بزميلهم رغم أنهم جميعاً يعتبرون نواباً في البرلمان.

إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية، أمس، أن وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور قدماً استقالتيهما إلى رئيس الوزراء.