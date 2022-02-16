التزام إماراتي بتعزيز السلام والاستقرار في الصومال

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات على التزامها بالعمل والتعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لاتخاذ تدابير مشتركة لتعزيز السلام والازدهار والاستقرار في الصومال، وشددت على ضرورة نقل المسؤوليات الأمنية إلى قوات الأمن الصومالية، عبر خطوات مدروسة تحول دون ترك فراغ لحركة الشباب، لتعزيز سيطرتها أو توسيع نطاقها.

وأشادت الإمارات في بيان بشأن الصومال أدلى به وفد الدولة أمام مجلس الأمن الدولي، بالجهود الدؤوبة التي يبذلها كلٌ من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم)، ومكتب الأمم المتحدة لتقديم الدعم في الصومال، وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال لتوفير الدعم اللازم للصومال.

وأوضحت أن الاجتماع يأتي في وقت يعاني فيه الصومال من أوضاع إنسانية وأمنية وبيئية صعبة، تتطلب بذل جهود دولية شاملة تهدف لمعالجة كافة التحديات.

ودعت إلى التركيز على دعم المسار السياسي باعتباره أساساً لتحقيق سلامٍ مستدامٍ في الصومال، مؤكدة تشجيع جميع الأطراف على المشاركة في حوارٍ إيجابي، مع إعطاء الأولوية لإجراء انتخابات شاملة، تُلبي طموحات وتطلعات الشعب الصومالي.

ونوّه وفد الدولة إلى التطورات الإيجابية التي طَرأت على العملية السياسية الصومالية، والمتمثلة بعقد انتخابات لكافة مقاعد مجلس الشيوخ، وتَوصُل المجلس الاستشاري الوطني، إلى توافق في الآراء حول الإجراءات الانتخابية، وقرارهم بالإسراع بعقد انتخابات مجلس الشعب، بحلول 25 فبراير.

وأعربت الإمارات عن أملها في أن تتم زيادة نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعمليات الانتخابية في الصومال، لتحقيق النسبة المنشودة وهي 30 في المئة، وفقاً لما جاء في الاتفاق الانتخابي، مؤكداً على أهمية ضمان سلامة وحماية النساء المرشحات للمناصب السياسية.

وأشارت إلى دعوة الأمين العام في تقريره حول أهمية تقديم المساعدة للصومال، في التصدي للتهديدات الأمنية التي تحول دون بناء سلام مستدام فيه، وفي مقدمة ذلك حركة الشباب الإرهابية التي تستمر في شن الهجمات، وتسعى لإضعاف نفوذ القوات الأمنية، من خلال سيطرتها على أجزاء كبيرة من الأراضي في وسط وجنوب الصومال.

وقالت الدولة في بيانها: «في سياق التقدم المُحرز مؤخراً في المحادثات بين الجهات المعنية، حول إعادة تشكيل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، نشدد على أن تتم هذه العملية بشكل دقيق، ولا سيما فيما يتعلق بضمان نقل المسؤوليات الأمنية إلى قوات الأمن الصومالية، عبر خطوات مدروسة تحول دون ترك فراغ لحركة الشباب، لتعزيز سيطرتها أو توسيع نطاقها».

كما سلطت الإمارات الضوء على تفاقم الأوضاع الإنسانية في الصومال بسبب ارتفاع وتيرة العنف والكوارث الطبيعية، وهو ما أدى إلى زيادة النزوح الداخلي، وحرمان ما يقرب عن ثلاثة ملايين صومالي، من الوصول إلى العديد من الخدمات الأساسية.

وأكدت على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية، بشكل كامل وآمن ودون عوائق، مع توفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني.

وفي سياق تعرض الصومال لحالة طوارئ بسبب الكوارث الطبيعية، حثت الإمارات الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأفريقي وشركائهم، على العمل لدعم الصومال في التصدي لتداعيات تغير المناخ، والتي أدت جميعها إلى تزايد انعدام الأمن الغذائي.

وقالت: «يمكن العمل على توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة في عمليات السلام»، وهو ما تعتبره الإمارات خطوةٌ مهمة للحد من تأثيرات تغير المناخ، مع انخفاض تكلفتها، والفوائد التي تعود بها على المجتمعات المحلية.

وأشاد وفد الدولة في ختام البيان بفعالية التدابير التي يجري اتخاذها لمكافحة القرصنة وغيرها من الخطوات، والتي تعتبر دليلاً على ما يمكن تحقيقه عبر تعزيز الشراكات والعمل متعدد الأطراف، في مواجهة التحديات والقضايا الإقليمية والدولية، والنهوض بالسلام والأمن الدوليين، داعياً المجتمع الدولي إلى تأكيد التزامه مجدداً تجاه الشعب الصومالي، بما يحقق له الأمن والاستقرار والازدهار.