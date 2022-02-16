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الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في صعدة
مقاتل يمني أثناء مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية في مأرب (من المصدر)
17 فبراير 2022 01:20

عدن (وكالات) 

أعلن الجيش اليمني، أمس، تحرير مواقع عسكرية جديدة في محافظة صعدة، التي تسيطر عليها ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، فيما تكبدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد جنوب مأرب، مع تواصل المعارك ضد الميليشيات الانقلابية لليوم الثالث على التوالي. 
وأفاد موقع وزارة الدفاع اليمنية بأن قوات الجيش شنت هجوماً خاطفاً على «الحوثيين»، تمكنت خلاله من تحرير مواقع شرقان والعزابي والهدابي في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة.
وأضاف: «إن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة العديد من عناصر الميليشيات الحوثية، التي كانت تتمركز في تلك المواقع».
وبالتزامن، استهدفت مدفعية الجيش تعزيزات «الحوثيين»، وقصفت التحركات القادمة من مناطق سيطرتهم إلى الجبهة ذاتها، حسب الموقع نفسه.
ويسيطر «الحوثيون» على معظم أجزاء محافظة صعدة، وهي المعقل الرئيسي للجماعة الإرهابية.
يأتي ذلك، فيما كبدت قوات الجيش الوطني، مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف، أمس، ميليشيات «الحوثي» الإرهابية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد جنوب مأرب، في معارك متواصلة ضد الميليشيات لليوم الثالث على التوالي.
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة: «إن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من دحر ميليشيات الحوثي من عدّة مواقع في قرون البور والفليحة»، مؤكداً سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.
وأضاف: «إن طيران التحالف استهدف مواقع للميليشيات بذات الجبهة، وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة منها تدمير دبابة وعربة (بي تي آر) ومقتل من كانوا على متنهما من العناصر الحوثية الإرهابية».  وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، تنفيذه 17 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب وحجة خلال 24 ساعة. كما أشار إلى تدمير 15 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات. وكان التحالف أعلن، أمس الأول، عن تنفيذ 12 استهدافاً ضد ميليشيات «الحوثي» في حجة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأكد التحالف تدمير 8 آليات عسكرية، إضافة إلى إلحاق خسائر بشرية في صفوف ميليشيا «الحوثي» بحجة. 

الجيش اليمني
اليمن
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ميليشيات الحوثي
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