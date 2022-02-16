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رئيس الوزراء اليمني يحذر من تلاعب «الحوثيين» بالورقة الإنسانية
معين عبدالملك
17 فبراير 2022 01:19

عدن (وكالات)

حذر رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، من استمرار تلاعب ميليشيات «الحوثي» بالورقة الإنسانية في ابتزاز المجتمع الدولي، وإطالة أمد الحرب، ومضاعفة الكارثة الإنسانية التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية بقوة السلاح وإشعالها للحرب، في محاولة لتحقيق مكاسب سياسية.
وجدد رئيس الوزراء، لدى استقباله أمس في العاصمة المؤقتة عدن، وفداً إنسانياً أوروبياً من المكاتب الرئيسة للمانحين، التزام الحكومة بمسؤولياتها في الشراكة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتسهيل أعمالها، واتخاذ ما يمكن لتخفيف المعاناة الإنسانية عن كافة أبناء الشعب اليمني.
وأشار إلى أن التحذيرات الصادرة والمتكررة، وآخرها في اجتماع مجلس الأمن الدولي، بشأن الوضع الإنساني في اليمن مقلقة، وتستدعي العمل العاجل للتعامل مع الأزمة الإنسانية، وتوجها جادا لمعالجة جذورها المتمثلة في استمرار الحرب وتعنت ميليشيات «الحوثي» ورفضها لمبادرات السلام، وهو ما يستدعي مواقف حازمة ولغة واضحة للضغط على الميليشيات وداعميها للاستجابة لمسار السلام، وإيقاف اعتداءاتها ونهبها للمساعدات الإغاثية والإنسانية.

اليمن
رئيس الوزراء اليمني
الحوثيين
ميليشيات الحوثي
معين عبدالملك
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