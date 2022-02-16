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اليمن: تمسك «الانقلابيين» بالحرب يجعل السلام أكثر صعوبة
عبدالله السعدي، مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة
17 فبراير 2022 01:19

نيويورك (وكالات)

أكدت الجمهورية اليمنية، أمس، أن مواصلة الميليشيات الحوثية الانقلابية التمسك بخيار الحرب، ومحاولاتها زعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة، ورفضها لكل مقترحات ومبادرات السلام وإهدارها كثيرا من الفرص المواتية للدفع قدماً بمسار العملية السياسية واستمرارها في التصعيد وعدوانها العسكري على الشعب اليمني ومقدراته، لا يطيل من أمد الصراع فحسب، بل يجعل الطريق إلى السلام أكثر صعوبة وأكثر كلفة إنسانياً وسياسياً واقتصادياً.
وأكدت، في بيان أمام مجلس الأمن، والذي ألقاه المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أن السلام تصنعه الإرادة ولا تصنعه الأمنيات، وإرادة الحكومة اليمنية صلبة في تحقيق السلام للشعب التواق إلى التنمية والعدالة والمساواة وسيادة القانون.
وشدد على دعم الحكومة اليمنية وانخراطها بإيجابية مع الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غرندبرغ، وتسهيل مهامه، في الوقت الذي تعرقل الميليشيات «الحوثية» جهوده وترفض استقباله في صنعاء.
وشدد السعدي على ضرورة وقوف المجتمع الدولي في مواجهة الأعمال الإرهابية، التي تهدد السلم والاستقرار الإقليمي والدولي، داعياً مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم لوقف الاعتداءات الحوثية وأعمالها الإرهابية المتكررة في اليمن والمنطقة، وممارسة مزيد من الضغط، وفرض العقوبات على تلك الميليشيات لردع سلوكها الإرهابي، حيث إن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات التنديد لم ولن يثني الميليشيات «الحوثية».
ونوه إلى أن الحرب تستمر في مضاعفة حجم المعاناة الإنسانية لليمنيين، حيث تواصل الميليشيات «الحوثية» هجماتها العشوائية على المناطق السكنية ومخيمات النازحين في مأرب، وهو ما يضطر المدنيين للنزوح أو النزوح مجدداً هرباً من جرائم تلك الميليشيات. 

اليمن
عبدالله السعدي
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ميليشيات الحوثي
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