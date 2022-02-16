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واشنطن: طائرات حربية روسية تقترب من طائرات أميركية
طائرة حربية أميركية
16 فبراير 2022 22:46

قالت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون»، اليوم الأربعاء، إن طائرات روسية اقتربت من ثلاث طائرات للبحرية الأميركية فوق البحر الأبيض المتوسط في مطلع الأسبوع.
يأتي ذلك فيما يزداد التوتر بسبب الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا.
ومثل تلك المواجهات ليست نادرة بين الولايات المتحدة وروسيا، غير أنها تأتي في وقت حساس للغاية وسط مخاوف متزايدة من وقوع أي حوادث أو تقديرات خاطئة.
واقتربت الطائرات الروسية من ثلاث طائرات أميركية من الطراز «بي-8 إيه»، بينما كانت تحلق في المجال الجوي الدولي فوق البحر المتوسط.
وقال النقيب مايك كافكا المتحدث باسم البنتاجون «في حين أنه لم يُصب أحد بأذى، فإن مثل تلك المواجهات يمكن أن تسفر عن سوء تقدير أو أخطاء تؤدي إلى نتائج أكثر خطورة».
وذكر مسؤول أميركي، طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه في إحدى تلك الحوادث كانت الطائرات الروسية على بعد عدة أقدام من الطائرات الأميركية.
وقالت الولايات المتحدة، إنها لن ترسل قوات إلى أوكرانيا إذا غزتها روسيا. لكن واشنطن أرسلت آلاف الجنود الإضافيين إلى شرق أوروبا للمساعدة في طمأنة حلفائها في حلف شمال الأطلسي «الناتو».

المصدر: وكالات
طائرة روسية
البحر الأبيض المتوسط
طائرة أميركية
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