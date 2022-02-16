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هذه الدولة تنفي بيع لقاحات "كورونا" في الصيدليات
أرشيفية
16 فبراير 2022 22:26

عبد الله أبو ضيف ( القاهرة )

نفى مجلس الوزراء المصري ما تردد بتوفير لقاحات فيروس كورونا في الصيدليات، وأن لقاحات فيروس كورونا بمختلف أنواعها يتم توفيرها وإتاحتها فقط داخل المراكز المخصصة لتلقي اللقاحات على مستوى الجمهورية .

ورد على الإشاعة المنتشرة بأن ذلك يتم داخل نقاط التطعيم الثابتة في محطات المترو والقطارات والأسواق التجارية، والقوافل الطبية المتنقلة والتي يتوافر بها تجهيزات خاصة لحفظ اللقاحات غير متوفرة في الصيدليات، نظراً لظروف تخزينها التي تتطلب طرق خاصة للحفاظ على صلاحيتها من التلف.

وأشار إلى أن الفريق الطبي الموزع على تلك المراكز مُدرب على كيفية تلقيح المواطنين، بشكل آمن ومهني، لضمان أمان وفعالية اللقاح لجميع المواطنين، مُشددةً على وجود رقابة دورية على كافة مراكز تلقي اللقاحات بجميع المحافظات، لمتابعة سير العمل بها والتأكد من توافر اللقاحات بمختلف أنواعها.
 

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