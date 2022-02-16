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بسبب «الحوثي».. تحذير من أكبر انسكاب نفطي بالتاريخ
أرشيفية
16 فبراير 2022 22:14

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

تقدم عضو مجلس النواب المصري طارق الخولي بطلب إحاطة بشأن الناقلة النفطية «صافر» واحتمالية وقوع أكبر كارثة انسكاب نفطي في التاريخ، مشيراً إلى أن خزان السفينة والذي يرسو في ميناء رأس عيسي غرب اليمن، يحتوي على مليون ونصف برميل من النفط الخام.

وأضاف الخولي في تصريحات لـ«الاتحاد» أنه قد تعرض للتآكل منذ أن وقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي التي تمنع وصول الفريق الفني من الأمم المتحدة لصيانته، مما يُنذر بحدوث كارثة حقيقية، يجدُر الإشارة إلى أن مصر واحدة من الدول التي سوف تتأثر في حال انفجار الخزان، حيث إنه من المتوقع أن تتعطل حركة الملاحة في قناة السويس.

وأشار إلى أن مصر ومنطقة البحر الأحمر ستتأثر صحياً واقتصادياً وبيئياً بصورة كبيرة، وفقاً للتقرير الصادر عن منظمة «غرينبيس» الدولية. علاوة على ذلك، سوف تحدث أزمة إنسانية تُهدد حياة الملايين من الأشقاء في اليمن والمملكة العربية السعودية.

وطالب البرلماني المصري سرعة التحرك من وزارة الخارجية، لتسريع وتيرة المفاوضات الرامية إلى تفريغ الخزان، كذلك، فإنه من الضروري دعوة كافة الدول المطلة على البحر الأحمر إلى عقد اجتماعات لوضع حلول عاجلة بما في ذلك دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه استخدام الحوثيين للناقلة «صافر» كورقة ضغط سياسي وتجاهل الكارثة الإنسانية المحتملة.
 

اليمن
الحوثيين
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