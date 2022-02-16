بعد تحذير من غزو روسي وشيك.. رئيس أوكرانيا: "سندافع عن أنفسنا"
الرئيس الأوكراني
16 فبراير 2022 21:34
أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء في خطاب لمناسبة "يوم الوحدة" الوطنية أنّ بلاده "ليست خائفة" و"ستدافع عن نفسها" في مواجهة أيّ غزو روسي محتمل.
وقال زيلينسكي في ماريوبول، المدينة الواقعة في شرق البلاد قرب خط الجبهة مع الانفصاليين الموالين لروسيا والمدعومين منها "لسنا خائفين من أيّ توقّع، ولسنا خائفين من أحد (...) لأننا سندافع عن أنفسنا".
من جهته، أفاد مسؤول مخابراتي غربي بارز، الأربعاء، إن التدريبات العسكرية الروسية بلغت ذروتها، وإن خطر شن هجوم روسي على أوكرانيا سيظل مرتفعاً حتى نهاية فبراير، فيما دانت واشنطن على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن مساعي روسيا للاعتراف بإقليمين انفصاليين في أوكرانيا.
المسؤول المخابراتي الكبير، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أضاف أن أجهزة المخابرات الغربية خلصت إلى أن ذروة خطر اندلاع صراع أو وقوع حادث عسكري غير مقصود هي الفترة الحالية.
وتابع قائلاً: «نحن في خضم هذه الفترة الآن.
أتوقع أن تكون الأوضاع محيرة وغامضة بالفعل خلال الأسبوعين المقبلين». وقالت روسيا إنها تسحب المزيد من قواتها المحيطة بأوكرانيا، يوم الأربعاء، بعد أن أعلنت انتهاء بعض التدريبات العسكرية أمس الثلاثاء.
وذكر المسؤول: «نحن في فترة الذروة لأن التدريبات التي أعلن عنها الروس بلغت مراحل النشاط»، مضيفاً أن روسيا ستطلق على الأرجح صواريخ باليستية شرقاً من روسيا البيضاء في إطار تدريباتها خلال الأشهر القليلة المقبلة.