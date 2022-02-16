«بيونتك» تزف بشرى بشأن لقاح كورونا

قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بيونتك» إن الشركة المصنعة للقاحات لا تخطط لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها في حال بدأت منظمات في أفريقيا إنتاج لقاحات الشركة من دون ترخيص. وطورت «بيونتك»، بالاشتراك مع شركة «فايرز» الأميركية لصناعة الأدوية، لقاحا لمكافحة مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وردا على سؤال عما إذا كانت الشركة ستلجأ للقضاء بخصوص انتهاكات براءة الاختراع للقاحها في أفريقيا، قال الرئيس التنفيذي أوجور شاهين لرويترز اليوم الأربعاء: «هدفنا ليس منع الآخرين من استخدام تقنيتنا. هدفنا بالأحرى هو أن نتأكد بفاعلية من توافر تقنيتنا في جميع القارات بأقصى قدر من الأمان وعلى أوسع نطاق ممكن». تأتي هذه التصريحات بعد أن وضعت الشركة خطة لتمكين الدول الأفريقية من إنتاج لقاحها، الذي يحمل الاسم التجاري «كوميرناتي»، تحت إشرافها. يأتي تعهد شاهين بشأن حقوق الملكية تكرارا لموقف مماثل من شركة «مودرنا» التي قالت في عام 2020 إنها لن تسعى لحماية براءة الاختراع المتعلقة بلقاحها المضاد لكوفيد-19 في وقت الجائحة.