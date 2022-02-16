سويسرا ترفع جميع قيود كورونا على الحياة العامة

قالت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، إنها سترفع تقريباً جميع القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا اعتباراً من منتصف الليل. يأتي ذلك بعد تضاؤل المخاوف من أن يفضي ارتفاع عدد الإصابات بالسلالة أوميكرون إلى عدم قدرة نظام الرعاية الصحية على استيعابه. وقالت الحكومة إن شرط وضع الكمامات سيظل ساري المفعول مؤقتاً، فقط في وسائل النقل العام وأثناء زيارة مرافق الرعاية الصحية، بعد هذه التعديلات التي تنهي القيود المفروضة على الحياة العامة منذ قرابة عامين. وأوضح الرئيس إنياتسيو كاسيس، في مؤتمر صحفي في العاصمة برن "الضوء في الأفق واضح جداً"، غير أنه أضاف أن الحكومة مستعدة لإعادة فرض القيود إذا لزم الأمر. وقال "الفيروس موجود. نتعلم كيف نتعايش مع الفيروس". سيظل العزل الإلزامي لمدة خمسة أيام لمن تثبت إصابتهم سارياً حتى نهاية شهر مارس المقبل. وقالت الحكومة إن المتاجر والمطاعم والمؤسسات الثقافية ستكون مفتوحة للجميع، ماضية في الإجراءات التي أعلنت اتخاذها قبل أسبوعين.