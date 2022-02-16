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الناتو يتهم روسيا بزيادة قواتها العسكرية قرب أوكرانيا
آليات عسكرية روسية تنسحب من منطقة القرم
16 فبراير 2022 18:56

اتهم حلف شمال الأطلسي (الناتو) روسيا، اليوم الأربعاء، بتعزيز حشدها العسكري على حدود أوكرانيا بالمزيد من القوات في حين تقول موسكو إنها تسحب قوات ومستعدة لحوار دبلوماسي.
وبدا ينس ستولتنبرج الأمين العام للحلف غير مقتنع بأن التهديد بغزو روسي لأوكرانيا قد تراجع في مستهل محادثات تستمر يومين لوزراء دفاع دول الحلف، معبراً عن آمال حذرة إزاء نجاح الدبلوماسية.
وقال ستولتنبرج "لم نشهد أي انسحاب للقوات الروسية. وهذا يتعارض، بالطبع، مع رسالة الجهود الدبلوماسية". وأضاف "ما نراه هو أنهم زادوا عدد القوات وأن المزيد من القوات في الطريق. لذلك، فحتى الآن ليس هناك تخفيف للتصعيد".
وتريد موسكو منع أوكرانيا، الجمهورية السوفييتية السابقة، من الانضمام لحلف شمال الأطلسي.
ورفض الحلف الإذعان لهذا المطلب الروسي.
بدورها، نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعاً مصوراً قالت إن دبابات ومركبات مشاة قتالية ووحدات مدفعية ذاتية الدفع تظهر فيه وهي تغادر شبه جزيرة القرم.
* الجبهة الشرقية
حذر ستولتنبرج من أن الروس كثيرا ما حركوا قواتهم ومعداتهم العسكرية أثناء فترة الحشد.
وأضاف "حركة القوات ... لا تؤكد انسحابا حقيقيا".
وسيدرس حلف الأطلسي، اليوم الأربعاء، خطوات جديدة لإبعاد روسيا على جبهته الشرقية.
ومن المرجح أن يتعهد الحلفاء كذلك بإرسال المزيد من القوات والعتاد لأعضاء الحلف في شرق أوروبا بعد سلسلة إعلانات بذلك في الأسابيع الستة الماضية رداً على التهديد الروسي لشمال أوكرانيا وشرقها وجنوبها.

المصدر: رويترز
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