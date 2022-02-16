النمسا ترفع معظم قيود مكافحة كورونا بحلول 5 مارس

قال مستشار النمسا كارل نيهامر، اليوم الأربعاء، إن بلاده سترفع معظم القيود المتبقية المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا بحلول الخامس من مارس ، مثل إلغاء مواعيد الإغلاق في منتصف الليل للمطاعم والسماح بإعادة فتح المقاهي.

وكان نيهامر قد أعلن مؤخراً السماح لمن لم يتلقوا اللقاح بالدخول إلى المطاعم والمتاجر غير الضرورية إذا ظهرت نتيجة فحوصاتهم سلبية، وقال في مؤتمر صحفي اليوم إن إجراءات تقديم إثبات بإجراء الفحص أو التعافي أو أخذ اللقاح يمكن إلغاؤها كذلك نظراً لانخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا والسيطرة على الوضع في المستشفيات.