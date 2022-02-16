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قتيلان بهجمات إرهابية في العاصمة الصومالية
آثار الهجوم في مقديشو
16 فبراير 2022 18:11

شنّ عناصر من حركة الشباب الإرهابية عدداً من الهجمات المتزامنة على مراكز للشرطة في العاصمة الصومالية مقديشو ومحيطها ليل الثلاثاء الأربعاء، ما أدى إلى مقتل شخصين وجرح 20 آخرين، بحسب الشرطة.
وهاجم الإرهابيون مركزاً للشرطة في مقاطعة "كاكسدا" في المدينة منتصف الليل، وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن بعدما فجّروا سيارة مفخّخة.
وقال عبدي فتاح عدن حسن المتحدث باسم الشرطة لصحفيين "استهدف إرهابيون بسيارة مفخّخة مركز الشرطة في مقاطعة كاكسدا ما أدى إلى إصابات في صفوف المدنيين في المناطق المجاورة".
وأضاف أن المهاجمين استولوا كذلك على سيارة للشرطة، التي تلاحقهم حالياً.
وأكد أن متطرفين إرهابيين استهدفوا أيضاً حي "دار السلام" في محيط مقديشو، في إطار هجوم ثانٍ.
وتابع "قتلت شابتان في الهجوم وجرح 16 مدنياً وثلاثة عناصر من قوات الأمن".
واستيقظ العديد من السكان على صوت الهجمات التي تردّد دويها في العديد من الأحياء، وأكد بعضهم أن منازلهم اهتزت بفعل التفجيرات.
وقال فادومو ادريس من سكان مقديشو "إنها حادثة فظيعة، أصيب الجميع بالهلع وبدأ أطفالي بالبكاء عقب التفجير الذي هز منزلنا".
وقال "استمر إطلاق الرصاص لأكثر من 30 دقيقة قبل أن يعود الوضع إلى طبيعته. لم نعرف هكذا معارك في مقديشو حديثاً".
وأوضح حسن محمود، المقيم في "كاكسدا"، أن "الإرهابيين دخلوا إلى مركز الشرطة لوقت قصير بعدما دُمِّر إلى حد كبير بفعل التفجير. ومن ثم تدخلت الشرطة فهرب الإرهابيون".
وتبنت حركة الشباب الإرهابية الهجمات مؤكدةً أنها استهدفت ستة مواقع في العاصمة ومحيطها.

المصدر: آ ف ب
الصومال
هجوم إرهابي
حركة الشباب
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