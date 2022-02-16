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سنغافورة تعيد فتح الحدود بعد إغلاقها بسبب كورونا
سنغافورة تعيد فتح الحدود بعد إغلاقها بسبب كورونا
16 فبراير 2022 17:29

 قالت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الأربعاء، إنها ستمد إجراءات السفر دون حجر صحي هذا الشهر، في استئناف لإجراءات إعادة فتح الحدود بعد توقفها بسبب انتشار فيروس كورونا.
وستستعيد سنغافورة أيضاً حصصها في إطار برنامج السفر بالنسبة لمن تلقوا التطعيم وستزيدها، بعد خفضها في ديسمبر كانون الأول في مواجهة انتشار المتحور أوميكرون.
وقالت الوزارة إن سنغافورة ستعكف على تسهيل الإجراءات الحدودية لجميع المسافرين وستلغي شرط الموافقة على الدخول بالنسبة للمقيمين الذين يحملون تصاريح إقامة طويلة الأمد، مما يسهل السفر على المغتربين.
إلا أن بعض العمال الأجانب الذين يعملون عادة في قطاعات مثل البناء والتصنيع ويحملون تصاريح مختلفة ما زالوا بحاجة للحصول على موافقة على الدخول.

 

المصدر: رويترز
سنغافورة
فيروس كورونا
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