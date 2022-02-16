قائد المجلس العسكري في بوركينا فاسو يتولى رئاسة البلاد
داميبا بعد تنصيبه رئيسا لبوركينا فاسو
16 فبراير 2022 17:25
تولى قائد المجلس العسكري في بوركينا فاسو بول-هنري سانداوجو داميبا، رئاسة البلاد اليوم الأربعاء بعد مرور نحو شهر على الإطاحة بالرئيس المنتخب بشكل ديمقراطي في انقلاب عسكري. وأدى داميبا اليمين رئيساً أمام المحكمة الدستورية، بحسب المحطة الإذاعية المحلية «أوميجا». كان الجيش قد أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطياً روك مارك كريستيان كابوري في 24 يناير الماضي. تعاني بوركينا فاسو من تنامي الهجمات التي تشنها جماعات إرهابية، مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، في منطقة الساحل الأفريقي. كما أن الفترات الطويلة من الجفاف والمجاعة زادت من المشاكل التي تواجهها البلاد. وشهد غرب أفريقيا الإطاحة بالعديد من الحكومات ومحاولات الانقلاب في الثمانية عشر شهراً الماضية، بما في ذلك في مالي وغينيا بيساو المجاورتين.