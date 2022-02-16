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ألمانيا تقر عدة إعفاءات ضريبية لمساعدة المواطنين والشركات في أزمة كورونا
ألمانيا تقر عدة إعفاءات ضريبية لمساعدة المواطنين والشركات في أزمة كورونا
16 فبراير 2022 17:19

 أقر مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء عدة إعفاءات ضريبية لمساعدة المواطنين والشركات على اجتياز أزمة كورونا.
وسيتمكن العاملون من المطالبة بخصم قيمة إجمالية ثابتة نظير العمل من المنزل من ضريبة الدخل في إقرارهم الضريبي لهذا العام أيضا.
وبالنسبة للشركات، وسعت الحكومة من نطاق إمكانيات عمل مقاصاة ضريبية بين الخسائر الناجمة عن أزمة كورونا والأرباح التي تم تحقيقها في السنوات السابقة.
كما تقرر تحسين إمكانيات الإهلاك على سبيل المثال للآلات لخلق محفزات للاستثمار.
وستظل العلاوة المقررة لأطقم الرعاية ولاسيما بالنسبة للعاملين في المستشفيات معفاة من الضرائب حتى 3000 يورو.
يذكر أن غالبية هذه التدابير هي جزء من اتفاق الائتلاف الحاكم للحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.
ولم تصدر بعد موافقة على هذه القرارات من قبل البرلمان ومجلس الولايات.

 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
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