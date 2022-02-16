19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
الفيضانات المدمرة ستزيد عشر مرات حول أميركا
من أميركا
16 فبراير 2022 17:17

يُتوقع أن يرتفع مستوى مياه البحر على السواحل الأميركية بمعدل 25 إلى 30 سنتيمترا خلال السنوات الثلاثين المقبلة، ما يوازي الارتفاع المسجل خلال السنوات المئة الأخيرة، وفق تقرير أميركي جديد.

وأوضحت الوكالة الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي (نوا) التي أشرفت على التقرير الصادر عن ست وكالات بينها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، أن هذا المستوى سيتغير تبعا للمناطق.

وبسبب هذه التغيرات، ستكون الفيضانات على السواحل أكثر تواترا، «حتى في غياب العواصف أو المتساقطات القوية»، وفق وكالة «نوا».

ولفت التقرير إلى أن الفيضانات التي توصف بأنها معتدلة، والتي تتسبب بأضرار ستحصل بمعدل أعلى بعشر مرات بحلول 2050 مقارنة مع وتيرتها الحالية، مع تسجيل حدث من هذا النوع مرات عدة سنويا، بدل حدث واحد كل سنتين إلى خمس سنوات حاليا.

كما أن الفيضانات «الكبرى» ستحصل بوتيرة أعلى بخمس مرات. وقالت المستشارة الوطنية لشؤون المناخ لدى البيت الأبيض جينا ماكارثي في تصريحات أوردها البيان إن هذه البيانات الجديدة بشأن ارتفاع مستوى البحر تشكل تأكيدا جديدا على أن الأزمة المناخية «إنذار باللون الأحمر».

وأضافت «علينا مضاعفة جهودنا لتقليص انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة التي تؤدي إلى التغير المناخي، مع مساعدة المجتمعات الساحلية على التكيف بصورة أفضل بمواجهة ارتفاع مستوى مياه البحر».

وحذر التقرير من أن ارتفاع مستوى مياه البحر بواقع 60 سنتيمترا على السواحل الأميركية بين 2020 و2100 بات «مرجحا أكثر فأكثر» بسبب الانبعاثات المسجلة حتى الساعة.

وأجري التقرير بالاعتماد على ملاحظات عبر الأقمار الاصطناعية وسجلات من أجهزة قياس المد والجزر ونماذج مناخية وضعتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

وبالتفاصيل، يُتوقع أن يراوح ارتفاع مستوى مياه البحر بين 25 سنتيمترا و35 على السواحل الشرقية للولايات المتحدة، وبين 35 سنتيمترا و45 على سواحل خليج المكسيك، وبين 10 سنتيمترات و20 على السواحل الغربية.

المصدر: وكالات
أميركا
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©