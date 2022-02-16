19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
«بيونتيك» تعتمد «حلول الحاويات» لإنتاج اللقاحات
أرشيفية
16 فبراير 2022 16:40

تعتزم شركة «بيونتيك» الألمانية، المطورة للقاح مضاد لكورونا، جلب مرافق إنتاج كاملة التجهيز وقابلة للنقل إلى أفريقيا لإنتاج لقاحات بتقنية الحمض النووي الريبوزي النقال التي طورتها الشركة.

وأعلنت الشركة، اليوم الأربعاء، أنه من المخطط توريد مرافق الإنتاج إلى رواندا والسنغال وجنوب أفريقيا، وذلك بالتنسيق مع كل دولة على حدة ومع الاتحاد الأفريقي.

ويمكن في هذه المرافق إنتاج لقاح كورونا، وكذلك أيضاً لقاحات محتملة ضد السل والملاريا.
وتحدثت الشركة عن «خطوة إضافية لتحسين إمدادات اللقاحات في أفريقيا».

وتتكون المرافق، التي طورتها بيونتيك، من عدة حاويات مجمعة ومجهزة بجميع المعدات اللازمة لعملية التصنيع.

ومن المقرر أن يصل المرفق الأول إلى أفريقيا في النصف الثاني من هذا العام. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج بعد اثني عشر شهراً من التسليم إلى الوجهة.

وعرضت الشركة، التي تتخذ من مدينة ماينتس مقراً لها، اليوم الأربعاء الحاويات في مصنعها بمدينة ماربورج، وكان من بين الحاضرين رؤساء رواندا وغانا والسنغال - بول كاجامي، ونانا أكوفو-أدو، وماكي سال، إلى جانب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ووزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتس.

يُذكر أنه تم إنتاج لقاح «بيونتيك/فايزر» قبل حوالي عام في مصنع بيونتيك بماربوج.

المصدر: وكالات
فيروس كورونا
كورونا
فيروس كورونا الجديد
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©