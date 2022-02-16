جدل بين موسكو و«الناتو» بشأن الانسحاب الروسي من حدود أوكرانيا
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ
16 فبراير 2022 16:33
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج إن الحلف "لم يلحظ أي خفض للتصعيد على الأرض" على الرغم من تصريحات روسيا بشأن سحب القوات المتمركزة بالقرب من الحدود الأوكرانية. وأضاف ستولتنبرج للصحفيين: "على العكس من ذلك، يبدو أن روسيا تواصل الحشد العسكري ... ما نراه هو أنهم زادوا عدد القوات، وهناك المزيد من القوات في طريقها". وأوضح أن حلف الناتو سوف يواصل مراقبة الوضع والضغط من أجل الحلول الدبلوماسية.من جهته، قال الكرملين إن تحليل حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتحركات القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا خاطئ. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء: "هناك مشكلات في تقييم الناتو للوضع". وكان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، قد قال في وقت سابق إن الحلف "لم ير أي خفض للتصعيد على الأرض"، على الرغم من تصريحات روسيا بشأن سحب القوات المتمركزة بالقرب من الحدود الأوكرانية.