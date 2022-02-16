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الكرملين يرحب برغبة بايدن ويكشف عن نية بوتين
بايدن وبوتين (أرشيفية)
16 فبراير 2022 15:49

قال الكرملين اليوم الأربعاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤيد المفاوضات والدبلوماسية فيما يتعلق بالتعامل مع التوترات بشأن أوكرانيا وإن موسكو تعتبر استعداد الرئيس الأميركي جو بايدن للحوار بادرة إيجابية. ورحب الكرملين بمناشدة بايدن المباشرة للمواطنين الروس لكنه قال إنه سيكون من الأفضل لو حث الشعب الأوكراني على التوقف عن إطلاق النار على بعضهم. وقال بايدن في تصريحات أذاعها التلفزيون من البيت الأبيض أمس الثلاثاء «إلى مواطني روسيا: أنتم لستم أعداءنا، ولا أعتقد أنكم تريدون حربا دموية مدمرة على أوكرانيا». وتابع بايدن قائلا إن الدبلوماسية لا تزال طريقاً فرعياً يحظى بترحيب. وتصف موسكو الصراع في شرق أوكرانيا بأنه حرب أهلية لكن أوكرانيا والغرب يقولان إن روسيا تساعد الانفصاليين بقواتها البرية وهو ما تنفيه موسكو.

المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
جو بايدن
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